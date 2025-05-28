DANAS BEZ STRUJE DELOVI 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Proverite da li je vaša ulica na spisku
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u sedam opština.
Stari grad
9 - 14 časova
DOBRAČINA: 29, DOSITEJEVA: 18-20,24-24A,21-27, FRANCUSKA: 25-29, GOSPODAR-JEVREMOVA: 57-57, GOSPODAR-JOVANOVA: 54-56,79-81, STRAHINJIĆA BANA: 72-72A,
Vračar
8 - 18 časova
JUŽNI BULEVAR: 32-34,32-34A, MIHAILA GAVRILOVIĆA: 21-23, SIME IGUMANOVA: 16-18F/8,31-33,39,
Zvezdara
10 - 16 časova
BOSUTSKA: 2-8A,1-7A, IDRIJSKA: 2-8,12,1-3, VOLGINA: 7-7Z, ZVEZDARSKA: 10-24,3B-17,
9 - 14 časova
DONSKA: 10,3-5, GOSPODARA VUČIĆA: 226, KUBANSKA: 9, LJUBE DAVIDOVIĆA: 2-4,8A-20,1-1A,5-15A, MAJKE KUJUNDŽIĆ: 2-12,1-15,19-45, OLGE JOVANOVIĆ: 4-14,20-22A,1-11, VOJVODE BOJOVIĆA: 2-4,8-10,20,1-7, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 8,
Čukarica
9 - 14 časova
ŽARKOVAČKI BREG: 1-3, Naselje ŽARKOVO: ĐORĐA TASIĆA: 2-14,20-22,1-7,11-17, JOVANA DUČIĆA: 10-20C,9-31, RATKA MITROVIĆA: 44-44A, REPIŠKA: 27-27B,31-31A,39A-39V,
Novi Beograd
8.30 - 14.30 časova
ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 12-38,21a-37a, BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 54a,
10 - 17 časova
BELFORTSKA: 11-13,23, DUŠANA KRSTIĆA: 1-1, SURČINSKA: 40,50,90E-90ž,94-94V,9f-9P,17, Naselje NOVI BEOGRAD: KNJIGOVEZAČKA: 3,
Obrenovac
8.30 - 14 časova
Naselje UROVCI: UŠĆE NEMA NAZIV: 226, Naselje UŠĆE: CRVENKOVIĆA KRAJ: 6,1-5, DONJI KRAJ: 12-22,44,48,52,56,60-64,222,9-11,15,21A,221-223,227, GOLA BARA: 2-12,20-26,30-42,52-78,82-106,1-1A, GORJAČA: 2-4,8-10,220A-224,7,13-13,17,21B, POLJAČKI KRAJ: 6,14,18-24,28-32,1-11A,15-35, STARO UŠĆE: 225, UŠĆE NEMA NAZIV: 6,10-12,216,220,246-248,274,302,13-19,153,245, VIŠNJAK: 10A,88,194,244,19A-21,219A,249, VOĆNJAK: 230,
Lazarevac
8 - 11 časova
Naselje Stolice: Kosovke devojke,Lukavička,1300Kaplara 196,198,200,202,202a.
"SARDINE I LUK U PAUZI! POSLE JELA, RAD, RAD I SAMO RAD" Predsednik Vučić se obratio video-porukom: Bio sam zabrinut, ali vratila mi se ona čudna energija