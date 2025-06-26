BEZ STRUJE DANAS U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA! Počinju od 8:30, proverite da li je vaša ulica na spisku!
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u četiri opštine.
Zvezdara 09:00 - 11:00
BRAĆE RIBNIKAR: 50-52,31A-35, KOSTE TAUŠANOVIĆA: 4-6,3, SLAVUJEV VENAC: 12-14, STANKA VRAZA: 12-14,18, SVETOG NIKOLE: 26,38-40,
Savski venac 09:00 - 14:00
KARAĐORĐEVA: BB,BB,BB,
Voždovac 09:00 - 14:00
GORNJOMILANOVAČKA: 2-2b,1-9, JASENIČKA: 24-42,27-31, MAHMUT IBRAHIMPAŠIĆA: 3-5, RADA NEIMARA: 71,75-83, SVETOANDREJSKA: 2-6,
Barajevo 10:00 - 12:00
Naselje BARAJEVO: POCERINSKA: 1B, SIME MARKOVIĆA: 37,53A,79B,89, Naselje BELJINA: BEOGRADSKA: 39A, Naselje BOŽDAREVAC: BEOGRADSKOG BATALJONA: bb,0-4,8-10,14-16,20,24,32,38A,252-254,258-260,266-268,3-21,27,33A,39B-43,185A,255,261,269, DRAGOMIRA MILOVANOVIĆA-MIRKA: 0,4A-6B,10-12A,16A,22-24,30,34,38-46,50-56,60,64,82-86,92,102,1,5,9,17-19,27-29A,35A,39,43-55,61-67,71-79,83,93, GOSIĆA ULICA: 1A, GRNČARIČKA: 0-2B,26-32,1-1A,29, KUĆINE: 0-4B,8A,12,16-16B,20A,26A-30,238-240,246-250,342,1B-3D,7,247,339, LIVADSKA: 2,18,272-274,1-3,7-13G,19A,273, MIODRAGA LAZAREVIĆA: 1-9, OBRADA LAZIĆA: 2, POCERINSKA: 2-14A,1-9A,13-13A,17-21, RADOMIRA STANOJEVIĆA: 2-2,6-8,3-9,277, SIME MARKOVIĆA: 20-26,39-51,55,59-67, ŠKOLSKA: 2-22,70-74,1,7-11B,19-21,69,77A-77B, TALESOVA ULICA: 1,5-7, UČITELJA VASILJA MATEJIĆA: 2,3-11, ZAPADNA: 2-2A,22-24,1-1A,5,11,17-21A, Naselje VELIKI BORAK: ŠESTE LIČKE DIVIZIJE: 0,
Obrenovac 09:00 - 16:00
Naselje Brović: BROVIĆ SELO: 187,191, DONJI KRAJ: 14, DRAGOLJUBA P PETROVIĆA: 6-8A,26,40A,46,78,176,1-7,17,27-27A,41,45,55,63A,71,95,177,191,195, KOD GROBLJA: 8, KOD ŠKOLE: 44, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, NEMA NAZIVA ULICE: 106,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 18A,35,149, STANIŠIĆA KRAJ: 104, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 16,22,66,102,166,178-180,3A,11-13,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLJEVIĆA: 2A,46,72,86,110,132,140A-142,148,186-188,1,183, ŽIVKA S PETROVIĆA: 6A,107, Naselje PIROMAN: BROVIĆ: 213,
Surčin 08:30 - 13:00
Naselje SURČIN: CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, VOJVOĐANSKA: 366-366,370-372n,369-369A,
Lazarevac 15:00 - 20:00
Naselje Veliki Crljeni u ulici 3 Oktobra od br.123 do br.182 i u delu naseljenog mesta Kolonija Teka.
Lazarevac 09:00 - 10:00
Naseljeno mesto sela Stubica.
Kurir.rs
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