BEZ STRUJE DANAS U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA! Počinju od 8, proverite da li je vaša ulica na spisku!
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u sedam opština.
Palilula 09:00 - 14:00
Naselje BORČA: ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,67A,77-79,87,185B-187Z, LEPAVINSKA: 2-2M,10,18,24,5A-5B,13, PUT ZA OVČU: 30B,46-48B,174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, OVČANSKI PUT: 46,1-1B,221,225B,231A, RATAČKA: 20-22,46A-46E,184B,220,260,187B-187M,191,
Voždovac 20:00 - 06:00
KUMODRAŠKA: 249,
Čukarica 08:00 - 17:00
Naselje RUCKA: RUCKA: 121,
Novi Beograd 08:30 - 12:30
OMLADINSKIH BRIGADA: 86Đ-86Ž, TADIJE SONDERMAJERA: 5,
Novi Beograd 10:00 - 18:00
DR IVANA RIBARA: 210E-214N, KANAL PETRAC: 20-22,15,19a-21,25-31,35,51, SAVSKI KEJ: 2,
Zemun 10:00 - 18:00
Naselje SURČIN: MARŠALA TITA: 8,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje ZABREŽJE: GROBLJANSKA: 12,15-17D, OKLISAK: 3-5,9,13A-19, SAVSKA: 133,
Obrenovac 08:00 - 17:00
Naselje MALA MOŠTANICA: BUKVARSKA: 5, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-2,6-30,34-36A,54,5-11A,29, DRENJANSKI KRAJ: 6-8F,12-30D,40-40A,44-50,1A,7-25,31-39,79, DURMITORSKA: 2-2A,30,1-3,31,37E, KRAJINSKA: 2,7, LIPIK: 2-4,12-14,18-20,86,1-3,11,93,99-99Lj,1111, MOŠTANIČKA: 34,44,48B,74,82,108,112-114,118,124,132A,146,152,158-160,170A,178-180,1,5A,13,25,35,61,69-71,79-81,91,95,109,119,127A,139,1111, NIKOLIĆA KRAJ: 2-14B,18,62,1-5,9-9,81, OROV POTOK: 36-38,52,56,23, OSMOG MARTA: 10-10C,44,48,52,56A,60A,78,1-3,95, PALIH BORACA MALE MOŠTANICE: 22B,40A-44,48-50,54-54C,58-60A,66-70,74-84,88-90,94,100,104,116-118,5,13,45A-83,91-113,119,125,137-141, PROFESORSKA: 2,25A, PUT ZA BARIČ: 2,6-8,12-26,32,36,40,56A,1-13,17, PUT ZA RUCKU: 2,6-8D,12-22,26,30-42,46,52,66,148,3,9-15,19-21,31-59D,79-79A,1111BB, RAVANIČKA: 49, SAMARSKA: 14,18,28-28DJ,25, ŠARČEVIĆA KRAJ: 14,20-22C,1-3, SELINSKA: 4-6,12,18,24-26,30-34,1-3,7, SLOBODANA PENEZIĆA: 14, USTANIČKA: 2,10A,45-45, UŽIČKA: 4,93, VIS: 2,6-18A,22-30,40-52,56-60B,90,98-100,1A-5,15-29A,33,37,57,
Lazarevac 09:00 - 13:00
Naseljeno mesto Vreoci od centra Vreoca (skretanje za Crkvu) leva i desna strana do pruge, zaseok Ujalica, Zavod, deo od Zavoda prema Lazarevcu i kompletno naselje Medoševac.
Kurir.rs
VUČIĆ DANAS NA MEĐUNARODNOM FORUMU STUDENATA U PALATI PRAVDE: Glavna tema skupa "Sloboda i suverenost naroda u 21. veku"