DANAS BEZ STRUJE DELOVI OVIH 5 OPŠTINA: Pogledajte o kojim je beogradskim ulicama reč
EDB Beograd za danas je planirala brojne radove pa će tako delovi 5 beogradskih opština ostati bez struje.
Isključenja su planirana u sledećim ulicama:
Voždovac
08:30 - 14:00 CRNOTRAVSKA: 2A-2A, PAUNOVA: 1-19,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 130-144, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 106-110,114,141-143,147-153A/, NARODNIH HEROJA: 19A, OMLADINSKIH BRIGADA: 16a-18b,
Zemun
08:30 - 13:30 Naselje SURČIN: JAKOVAČKI KORMANDIN: 13-17,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje SKELA: PEDESETŠEST RODOLjUBA: 260A-266G,290,294A, ŠABAČKI PUT: 408-416,325-327, VORBIŠ: 408,414,
Surčin
09:30 - 17:00 Naselje BOLjEVCI: ALEKSE SIMIĆA: 2-12,1-15, SAVE ŠUMANOVIĆA: 24-28,32,36-38,42-48,23-29,35-51, ULICA MIRA: 266-308,312-314,322-324,328,334-342,376-382,213-223,227-243,247-257, Naselje JAKOVO: ARMIJSKA: 2-6,10-12,16-18,22-30,34,5,19,25, BALKANSKA: 2-108,114,1-49,53-57,65-69,75-75,85,93, BOLjEVAČKA: bb,14,18-136A,23-91,95-117,121-147, BORISLAVA PEKIĆA: 6,3,15, BRAĆE ĐORĐEVIĆ: 2-4,12,16,20,24-30,34-40,44-46,52-56,21, BRAĆE GRKOVIĆ: 12-32,38,42-44,60-62,82-84,92,3-5,11-25a,31,35-39,45-47,57-59,63,69-75,79,85,89, BRAĆE PANIĆ: 2-66,1-53, BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,BB,bb,bb,16a,2-40,44-50,54,58,62-68,76,82,88-92,11-19,25,31,41-47,55,59,77-81, BRAĆE STOJANOVIĆ: 15,21A,35, BRAĆE VITOMIROVIĆ: 12,58-70C,17,77-85,89-97, ĐORĐA RADOVIĆA: 26-28,15-35, LEDINE: 2-4, LIPOVAČKA: 2-8, MILEUSNIĆA: 2-6,12,1-9, OSLOBOĐENjA: 2-80,98,1-97, PALIH BORACA: 14-34,38,42-48,21-41,49-61, PRILIVAK: 2-26,78A,1-3,7-15, PROLETERSKA: 2-24,1-19, PROTE STAMATOVIĆA: 14-82,15-85, SAVSKA: 2A,6-12,18-26,30-46,52,56-56A,62-68,74-146,1-11,19-29,33-37,41-51,55-103, SEDMOG AVGUSTA : 2-10,14-18,1-17,23-29, SEOSKE PARTIZANSKE STRAŽE: 2-16,28-30,36,7-9,25-27,33, VELIMIRA MANIĆA : 2-16,1-3A,9-15, VUJKOVAČKA: 2,3-13,
10:30 - 18:30 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 266,280-280,284-290,237-241,245b-249, CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22,1-3,7-9, JOVANA DUČIĆA: 3, MATICE SRPSKE: 10,14,15, METOHIJSKA: 14, SREMSKIH PARTIZANA: 139, ŠUMADIJSKA: 3, TAŠKA NAČIĆA: 4,8,1-5, VINOGRADSKA: BB,2p,43a-43c,47c-47d, VOJVOĐANSKA: bb,366-372o,376-378V,382-382A,386B-390B,396,359d,363B-365,369-369d,373-377H,381a-381F,
08:30 - 13:30 Naselje JAKOVO: IZLETNIČKA: 4b, JAKOVAČKI KORMANDIN: 2b,18-26,30a-32E,21, PLjEVALjSKA: 18,22-22d,26,9, Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 61,75,81
Kurir.rs
"VIDELI STE OČAJ LJUDI KOJI SU IZGUBILI SVE" Vučić: Odmah pravimo plan da svi krenu da obilaze ljude i da vidimo šta možemo da učinimo