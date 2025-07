Takođe, za period inkubacije naznačeno je od četiri do čak 50 dana. Dakle to je vremenski okvir kada se mogu, ali i ne moraju ispoljiti simptomi.

Oko naznaka oboljenja navode se bol u grlu, povišena temperatura, otok limfnih žlezda, uvećanje slezine, ređe osip i napomenuto je da se one javljaju najčešće između četiri i šest nedelja po izlaganju virusu.

"Monospot testom se dokazuje prisustvo At u krvi, a ultrazvuk abdomena u većini slučajeva ukazuje na uvećanje slezine", naveli su.

Kada dete ne treba slati u kolektiv?

O sitnim naznakama koje mnogi roditelji pripišu prehladi, pa svoje dete pošalju u kolektiv svojevremeno je govorio i pedijatar dr Saša Milićević. Upitan upravo oko toga kada bi trebalo slati dete u kolektiv i zašto to neki roditelji čine i onda kada postoje jasne naznake da bi dete moglo time da dalje ugrozi sebe ili druge, pomenuo je upravo i mononukleozu

- Nekada razumem te ljude jer kažu: "Šta da radim, ostaću bez posla". To je baš problem. Možda ta deca nemaju bake i deke ili su oni stari ili im preti opasnost ukoliko imaju neko hronično oboljenje i onda se ljudi nađu u čudu. Mi lekari kažemo: "Nemojte molim vas da ide sedam do 10 dana u vrtić" ako su to boginje ili mononukleoza ili nešto mnogo duže i onda nastane i taj problem - objasnio je.