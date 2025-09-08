Prvog radnog dana u novoj nedelji saobraćaj u jutarnjem špicu teče bez velikih smetnji. Gužvi ima ali ne i većih zastoja.
BRANKOV MOST MILI U SMERU KA NOVOM BEOGRADU: Ima gužvi, ali ne i zastoja, na Gazeli sve teče (FOTO)
GSP ide normalno po uobičajenom redu vožnje za radni dan. Podsetimo, zimski red vožnje stupio je na snagu 1. septembra, sa početkom nove školske godine.
Na ulicama Beograda ovog jutra saobraća 1.462 vozila gradskog prevoza, od čega 127 tramvaja, 63 trolejbusa i 1.272 autobusa.
Jutarnji špic u Beogradu
Linije 60 i 9A saobraćaju izmenjenom trasom.
