GSP ide normalno po uobičajenom redu vožnje za radni dan. Podsetimo, zimski red vožnje stupio je na snagu 1. septembra, sa početkom nove školske godine. 

Na ulicama Beograda ovog jutra saobraća 1.462 vozila gradskog prevoza, od čega 127 tramvaja, 63 trolejbusa i 1.272 autobusa.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

 Linije 60 i 9A saobraćaju izmenjenom trasom.

