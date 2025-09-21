Sudar automobila dogodio se nešto posle 4 sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba
jeziva nesreća, teška noć za lekare
STRAŠAN SUDAR KOD BEOGRADSKOG SAJMA: Teže povređeno 5 mladih, vatrogasci morali da seku lim, hitno prevezeni na reanimaciju
Slušaj vest
U sudaru dva putnička automobila kod Beogradskog sajma, rano jutros, teže je povređeno pet mladih osoba.
Sudar automobila dogodio se nešto posle 4 sata ujutru. U svakom automobilu je bilo po pet mladih osoba, rekao je za RTS dr Nebojša Josipović.
Doktor Joispović je naveo da je pet mladih osoba bilo sa teškim povredama, vatrogasci su ih najpre izvukli iz automobila, a zatim im je ukazana pomoć.
Zbrinuti su i mobilisani i prevezeni u salu za reanimaciju, dodao je dr Josipović.
Tokom noći u šest saobraćajnih nezgoda bilo je 16 povređenih osoba.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši