Dolaznost dece u vrtiće u Beogradu iznosi oko 60 odsto, pa se postavlja pitanje da li bi se rešio problem sa listama čekanja kada bi oni, koji ne dolaze, ustupili mesto onima koji se nalaze "ispod crte".

Beogradski vrtići su na papiru uvek popunjeni do poslednjeg mesta. Međutim, dečije bolesti, česte prehlade, stomačni virusi i boginje uzroci su zbog kojih je svakodnevno u državnim obdaništima odsutna skoro trećina mališana.

- Procenat dolaznosti dece je u poslednjih godina isti, menja se između 60, 70 i 75 odsto. Zvaničnih čuvanja mesta po vrtićima nema kao što se priča jer su roditelji pri upisu obavešteni da svaki izostanak moraju da pravdaju potvrdama lekara specijalista - rekla je za Euronews Srbija Kristina Nikolić iz Predškolske ustanove "Čika Jova Zmaj".

U privatnim vrtićima, koje pohađa oko 26.000 mališana, dolaznost je znatno veća.

- Deca uglavnom redovno dolaze s obzirom na to da se privatni vrtići doplaćuju. Broj dece bude manji kad je vreme odmora, odnosno tokom druge polovine juna, u julu i avgustu. Tokom cele godine redovno dolazi između 85 i 90 odsto dece - kazala je Violeta Strelec iz Upravnog odbora Saveza udruženja privatnih vrtića u Beogradu.

Interesovanje za državne vrtiće raslo je iz godine u godinu. U odnosu na 2014. upisano je čak 10.000 mališana više, ali povećanje broja dece nije pratila veća dolaznost. Prema podacima nadležnih, najviše dece je redovno išlo u obdanište 2015. godine. Tada je dolaznost iznosila, u proseku, 62,4 odsto.

Iz Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu ističu da nekada popularna praksa upisa deteta u vrtić radi "čuvanja mesta" danas nije toliko česta i da potencijalno ustupanje mesta mališana koji ne dolaze redovno svojim vršnjacima "ispod crte" nije rešenje za problem sa listama čekanja.

- Nije tako jednostavno, jer to nisu uglavnom ista deca, mi imamo možda u jednoj ustanovi dolaznost oko 70 odsto, ali pet dana je to jedno dete, pet dana drugo dete - rekla je za Euronews Srbija gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić.

Kurir/ Euronews