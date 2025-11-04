Slušaj vest

I GSP saobraća normalno u jutarnjem špicu s malim izmenama zbog putarskih radova.

Novi Beograd

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, od 4. do 9. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

1/3 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake u Pariske komune, na delu od zone raskrsnice sa Otona Župančiča do zone raskrsnice sa Bulevarom maršala Tolbuhina, zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

linije 18 i 78 – vozila će u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančiča, Maršala Tolbuhina, Pariske komune i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka opštini Novi Beograd saobraćati svojim redovnim trasama;

linije 72, 75, 76, 77, 82, 708, 15N i A1 – vozila će u smeru ka Surčinu, Bežanijskoj kosi i Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune, Studentskom i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka opštini Novi Beograd saobraćati svojim redovnim trasama.

Uspostavlja se privremeno stajalište „Fontana 1” u Ulici Otona Župančića, na poziciji ED stuba koji se nalazi oko 25 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Ulicom Pariske komune.

AMSS: Promenljive vremenske prilike za vožnju

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da promenljive vremenske prilike tokom dana mogu usporavati vožnju. Na brojnim deonicama je izmenjen režim saobraćaja zbog radova. Na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure mogući su odroni.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazima Šid, Batrovci i Kelebija čekaju oko pet sati.