Slušaj vest

U beogradskom jutarnjem saobraćajnom špicu danas se ne beleže veće gužve, a nema ni zastoja. Takovska i ulica Bulevar kralja Aleksandra, u samom centru Beograda, prohodne su za saobraćaj i gradski prevoz tuda vozi normalno.

Foto: Naxi kamere printscreen

Jutrošnja magla u međuvremenu se podigla pa su uslovi za vožnju povoljni.

U pojedinim delovima Beograda u toku su putarski radovi - Pariske komune u Novom Beogradu i ulica Neznanog junaka.

1/4 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Zadržavanja za kamione na Batrovcima oko osam sati

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Ujutru ponegde na zapadu Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka kratkotrajna magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije mestimično i slab prizemni mraz. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno i jak.