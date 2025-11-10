Slušaj vest

Takođe, zbog prazničnog mini-raspusta u osnovnim i srednjim školama mnogi su odlučili da produženi praznični vikend iskoriste za opuštanje van Beograda.

Foto: screenshot Naxi kamere

GSP danas saobraća normalno, ali sutra, na sam dan praznika - Dan primirja u Prvom svetskom ratu, voziće po nedeljnom redu vožnje.

Foto: screenshot Naxi kamere

Kisa i magla u Beogradu, foto Jakov Milosevic (6).JPG

 Ko danas ne mora nikuda, neće ni izlaziti po ovoj kiši pa je i zbog toga primetan i te kako manji broj automobila na prestoničkim ulicama.

Miroslav Čučković
GSP 1.jpg
hitna pomoć
strujomer-brojilo-struja.jpg
1596560251nestasicavodebanjavrujcifotorina3.jpg