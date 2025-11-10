Dan uoči sutrašnjeg praznika Beograd se ispraznio, a gužve nema ni na jednoj od uobičajenih špic-tačaka.
JUTARNJI JE ŠPIC, A ŠPICA NEMA! Brankov poluprazan, na Gazeli gužve nema, a ni na Autokomandi! Beograđanima praznik počeo ranije (FOTO)
Takođe, zbog prazničnog mini-raspusta u osnovnim i srednjim školama mnogi su odlučili da produženi praznični vikend iskoriste za opuštanje van Beograda.
Foto: screenshot Naxi kamere
GSP danas saobraća normalno, ali sutra, na sam dan praznika - Dan primirja u Prvom svetskom ratu, voziće po nedeljnom redu vožnje.
Foto: screenshot Naxi kamere
Ko danas ne mora nikuda, neće ni izlaziti po ovoj kiši pa je i zbog toga primetan i te kako manji broj automobila na prestoničkim ulicama.
