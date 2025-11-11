Slušaj vest

Iz Hitne pomoći dodaju i da je bilo dosta poziva zbog tegoba povezanih sa stomačnim virusom.

Dr Violeta Nikolić je za RTS rekla da je u Ulici Jurija Gagarina kod broja 87 na Novom Beogradu muškarac sa otvorenim prelomom natkolenice prevezen na KBC Bežanijska kosa, a u 2.15 časova u Ulici Milovana Milovanovića takođe je jedna osoba prevezena u bolnicu sa otvorenim prelomom potkolenice.

Doktorka Nikolić je navela da je noćas, devojka stara 26 godina ubodena je nožem i prevezena u Urgentni centar.

Četiri osobe su povređene, među kojima je dvoje dece, kada se automobil prevrnuo na krov na auto-putu kod Belog Potoka.

Saobraćajna nezgoda se dogodila sinoć u 21.30 kada se automobil prevrnuo na krov na auto-putu kod Belog Potoku ka Mokroluškom brdu.

Muškarac star 45 godina i ženska osoba stara 42 godine prevezeni su u Urgentni centar, dok su dvoje od 6 i 9 godina sa povredama glave prevezeni u Tiršovu, rekla je doktorka Violeta Nikolić iz Hitne pomoći.

