Pera, Zvezdana, Nina, Duda, Jecko, Mane, Viki, Maša, Hans i Gertruda, kao pravi domaćini dočekali su četiri drugara iz Danske, tako da sada u Beogradskom zoološkom vrtu ima 14 pingvina.

Foto: RTS Printscreen

„U pitanju je grupa od četiri mlada momka koja su došla ovde kod nas u Srbiju da se prižene, pa ćemo da vidimo kako će to da prođe, i kako će se oni tu zaljubiti. U slučaju da ne nađu sebi adekvatnu nevestu, onda ćemo ih poslati dalje. Naime, pingvini kada se jednom zaljube, oni to rade do ušiju, dakle oni partnera biraju za ceo život”, rekao je biolog Kristijan Ovari.

Došli su iz Alborga u Danskoj, a već su se odomaćili. Amira ih hrani svakoga dana. Tačno zna ko je ko, i, kako njene kolege kažu, više veruju njoj na reč, nego oznakama po kojima ih razlikuju.

„Razlikuju se, oni vama izgledaju isto, međutim ja ih razlikujem po okicama, po tačkicama na grudima, po ponašanju. Ljubimac mi je Nina jer je najmanja i uvek se bori za hranu, tako da mi je ona omiljena”, rekla je Amira Ganijovski Jović, radnica Beogradskog zoo-vrta.

Foto: RTS Printscreen

"Deca kad dođu, prvo pitaju ko je Kovalski a ko Major"

Mane je najnestašniji, a Pera se najviše raduje hrani. Mada, deca koja dolaze drugačije doživljavaju ovu ekipu. Podsećaju ih na likove iz crtanog filma Pingvini sa Madagaskara.

„Prvo kad dođu, kad vide ovaj bazen, deca pitaju ko je Kovalski, ko je Major, međutim nijedan nema to ime", dodaje Amira.

Pingvini se u prirodi hrane u moru, love ribu, odmaraju se na kopnu. U Zoološkom vrtu imaju bazen sa slanom vodom, pećine u kojima prave gnezda, unutrašnji deo, gde se štite od vrućina i mrazeva i izobilje ribe.

„Gledamo da što više budu napolju i da uživaju, međutim vrata su uvek otvorena, pa se sele u donji bazen, pa se predomisle, pa uđu unutra, pa imaju mogućnost da rade to što im odgovara. Tako da generalno, nije bilo problema oko privikavanja”, kaže Ovari.

Sve imaju, ali nešto ovde ipak nedostaje.

„Pošto ja uvek smišljam imena, sada ne bi bilo loše da se preko društvenih mreža jave ljudi, vama ili nama, pa da vidimo neko lepo ime. U pitanju su četiri mužjaka, pa čekamo naše posetioce i dečicu da smisle neko lepo ime i da ih tako nazovemo”, poziva Amira.

Predloge možete da pošaljete na Instagram profile: Beogradska.hronika i Beozoovrt.