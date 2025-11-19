Slušaj vest

GSP saobraća normalno po uobičajenom redu vožnje za radni dan. Veće gužve prave se i zbog radova u ulici Pariske komune u Novom Beogradu, kod Fontane, kao i u samom centru grada - u Nušićevoj i Makedonskoj, na izlazu iz Terazijskog tunela.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

Na Gazeli jutros je gužva ali zastoja nema, dok je za nevericu da na Autokomandi jutros gužve nije bilo ali se stvorila u roku od dva minuta?! 

Pančevački most
Foto: Kurir

Pančevački most
Foto: Kurir

AMSS: Sneg na planinskim putevima centralne, zapadne i jugozapadne Srbije

Zimski uslovi vožnje su na planinskim putevima centralne, zapadne i jugozapadne Srbije, a novi sneg najavljen je i za danas, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

U višim predelima može biti raskvašenog ili mestimično ugaženog snega na području Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica.

Svi prilazi Zlatiboru, Tari, Goču i ostalim planinama su prohodni. Vozila moraju biti opremljena odgovarajućom opremom predviđenom za zimske uslove vožnje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Ne propustiteDruštvoSNEG NAPRAVIO KOLAPS ŠIROM SRBIJE: Čačanska sela u mraku, zavejan bio i auto-put Miloš Veliki! Evo kakvo je trenutno stanje na putevima (video)
Screenshot 2025-11-18 215050.jpg

 Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju oko pet sati.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Četiri osobe povređene u četiri saobraćajne nezgode
hitna pomoć noć
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na listi delovi 7 opština, a spisak najduži u Obrenovcu
utičnica
BeogradPOČELA JE TREĆA FAZA RADOVA: Kako će izgledati režim saobraćaja u Bulevaru patrijarha Pavla
GSP 1.jpg
BeogradCENTAR BEOGRADA DANAS BEZ VODE: Napunite do vrha, česme suve od ujutru pa do 18 sati
shutterstock-1660187920.jpg