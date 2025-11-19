NA BRANKOVOM KOLONE, NA GAZELI VOZILA MILE: Na Autokomandi se gužva napravila u roku od dva minuta! Pre Pančevca kolaps, projurile i Hitna i policija (FOTO)
GSP saobraća normalno po uobičajenom redu vožnje za radni dan. Veće gužve prave se i zbog radova u ulici Pariske komune u Novom Beogradu, kod Fontane, kao i u samom centru grada - u Nušićevoj i Makedonskoj, na izlazu iz Terazijskog tunela.
Na Gazeli jutros je gužva ali zastoja nema, dok je za nevericu da na Autokomandi jutros gužve nije bilo ali se stvorila u roku od dva minuta?!
AMSS: Sneg na planinskim putevima centralne, zapadne i jugozapadne Srbije
Zimski uslovi vožnje su na planinskim putevima centralne, zapadne i jugozapadne Srbije, a novi sneg najavljen je i za danas, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
U višim predelima može biti raskvašenog ili mestimično ugaženog snega na području Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica.
Svi prilazi Zlatiboru, Tari, Goču i ostalim planinama su prohodni. Vozila moraju biti opremljena odgovarajućom opremom predviđenom za zimske uslove vožnje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju oko pet sati.
