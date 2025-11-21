Slušaj vest

Nušićeva ulica postaje dvosmerna, na taj način da će u smeru od Makedonske ka Terazijskom tunelu biti dozvoljeno kretanje isključivo autobusima javnog gradskog prevoza i taksi vozilima.

Raskrsnica kod Doma omladine Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Upravo će autobuske linije 65 i 77 svoje kretanje ka Novom Beogradu, nakon Svetogorske i Makedonske ulice, nastavljati Nušićevom ka Terazijskom tunelu. Ova izmena donosi i novo autobusko stajalište na ulazu u Nušićevu ulicu iz Makedonske, gde će korisnici javnog prevoza sada čekati linije koje voze ka Zelenom vencu i Novom Beogradu.

Takođe, duž Makedonske ulice ka Trgu republike kretanje će biti dozvoljeno samo vozilima javnog prevoza jednom saobraćajnom trakom, odnosno ovuda će se kretati isključivo trolejbuske linije 28 i 41 i noćne linije 27N, 32N i 304N, kao i taksi vozila. Ove linije zadržavaju svoje stajalište u Makedonskoj ulici kod bašte restorana "Šumatovac". Taksi stajalište u Makedonskoj ulici ostaje na dosadašnjoj poziciji.

Garaži "Parkiralište Politika" može se pristupiti isključivo Makedonskom ulicom iz smera Trga republike, dok je prilikom izlaska iz garaže obavezan smer levo, ka Svetogorskoj ulici.

Uvedena je još jedna važna promena za sve vozače koji se kreću Svetogorskom ulicom u pravcu Makedonske i koji su od nedelje, 23. novembra, u obavezi da skrenu desno u Cetinjsku ili Hilandarsku ulicu.

Boljem funkcionisanju javnog prevoza doprineće i otvaranje žute trake iz pravca Trga republike ka Makedonskoj ulici.