Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 27. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Banjske ulice (od Jovana Ćirilova do Đuke Dinić).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
