Slušaj vest

Tramvajski saobraćaj je obustavljen, a saobraćaj se odvija otežano. Na mesto nesreće su stigli policija, vatrogasci i Hitna pomoć. Sudar se dogodio oko 9 časova kod Elektrotehničkog fakulteta.

Vozač je u svesnom stanju, ali ne može da izađe iz automobila, a nekoliko građana pokušava da mu pomogne i da otvore vrata, prenosi Blic pisanje Tanjuga. Pozvani su policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Tramvajski saobraćaj na Bulevaru kralja Aleksandra je obustavljen, a ostala vozila se usporeno kreću u tom delu Bulevara.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronika"SILO NEBESKA, NEMOGUĆE DA SE OVO DESILO..." Potresni oproštaji od Sretena koji je sa sinom od godinu dana poginuo kod Obrenovca! (foto)
Sreten Jovanović poginulo dete saobraćajna nesreća Obrenovac
Hronika"MISLILA SAM BIĆE VREMENA DA POPRAVIMO STVARI..." Isplivala potresna poruka Anine drugarice - Stalno razmišljam o tome kako smo se razišle...
Ana Radović
HrvatskaPIJANI VOZAČ POKOSIO PEŠAKA PA POBEGAO SA LICA MESTA Užas u Zagrebu: Još dve osobe mu pomogle
profimedia-0461903233.jpg
HronikaAUTOMOBIL SE PREVRNUO NA PARKINGU TC BIG Težak sudar u Novom Sadu: Hitna pomoć na licu mesta
Screenshot 2025-11-30 223522.jpg
HronikaPRVE SLIKE SA MESTA NESREĆE KOD NOVOG SADA! Automobili ZGUŽVANI, vatrogasci SEKLI vozila da dođu do povređenih: Jedna osoba poginula, 7 povređeno (FOTO, VIDEO)
saobraćajna nesreća Novi Sad Inđija