U Bulevaru kralja Aleksandra jutros je došlo do saobraćajne nezgode kada su se sudarili tramvaj i putnički automobil, a vozač je ostao zaglavljen u automobilu.
SUDARILI SE TRAMVAJ I AUTO: Vozač teško povređen, ne mogu da ga izvuku! Saobraćaj obustavljen u delu Bulevara kralja Aleksandra
Tramvajski saobraćaj je obustavljen, a saobraćaj se odvija otežano. Na mesto nesreće su stigli policija, vatrogasci i Hitna pomoć. Sudar se dogodio oko 9 časova kod Elektrotehničkog fakulteta.
Vozač je u svesnom stanju, ali ne može da izađe iz automobila, a nekoliko građana pokušava da mu pomogne i da otvore vrata, prenosi Blic pisanje Tanjuga. Pozvani su policija, vatrogasci i Hitna pomoć.
Tramvajski saobraćaj na Bulevaru kralja Aleksandra je obustavljen, a ostala vozila se usporeno kreću u tom delu Bulevara.
