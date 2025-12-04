Novogodišnji vašar biće otvoren u Hali 1 Beogradskog sajma svakog radnog dana od 12 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 12 do 22 časa.

Ulaz na Novogodišnji vašar je besplatan, a parking za automobile košta 200 dinara po satu. Vrata su otvorena za sve koji žele da dožive čaroliju praznika, a korišćenje sadržaja se naplaćuje po atraktivnim cenama, već prema izboru posetilaca.