Ulaz besplatan, gratis vožnje do 10. decembra: Sutra počinje legendarni Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu
Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu je jedinstvena manifestacija koja tradicionalno obeležava početak praznične sezone i donosi pravi duh novogodišnjih radosti. Tokom 26 dana decembra posetioci svih uzrasta moći će da uživaju u bogatom programu ispunjenom veseljem, svetlucavim ukrasima, mirisima zime i toplinom zajedničkog druženja. Ova već 63-godišnja manifestacija na najlepršaviji način donosi čaroliju praznične atmosfere u jedan od najvećih zatvorenih zabavnih parkova u regionu.
Tome u prilog ide i najava da će u prvim danima manifestacije svaki dan biti posvećen određenim humanitarnim aktivnostima, objavljeno je na sajtu Beogradskog sajma.
Novogodišnji sajam traje od 5. do 30. decembra
Od petka, 5. decembra, do prednovogodišnjeg utorka, 30. decembra, i deca i odrasli mogu uživati u bogatom programu zabave, adrenalinskim atrakcijama i kupovini. Ovaj događaj predstavlja idealno mesto za porodice koje žele da osete duh praznika, provedu kvalitetno vreme zajedno i pronađu prigodne poklone za sve do kojih im je stalo.
Novogodišnji vašar biće otvoren u Hali 1 Beogradskog sajma svakog radnog dana od 12 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 12 do 22 časa.
Ulaz na Novogodišnji vašar je besplatan, a parking za automobile košta 200 dinara po satu. Vrata su otvorena za sve koji žele da dožive čaroliju praznika, a korišćenje sadržaja se naplaćuje po atraktivnim cenama, već prema izboru posetilaca.
Centralni deo manifestacije čini upravo veliki zatvoreni zabavni park, sa atrakcijama i vizuelnim efektima, koji podjednako oduševljavaju pripadnike svih generacija. I deci i odraslima biće na raspolaganju igre i instalacije Autodrom, Rendžer, Kuća straha, Nave pirati, Star Flayer, Rembo Duga, Extreme Looper, Škorpion, Speedy. Specijalno za decu namenjeni su objekti: Mali Twister, Veliki voz za decu - Brucomella, Konvoj, Karusel, Đostrina, Rizerad, Panorama, Džipovi, Vozić.
Poseban deo parka namenjen je najmlađima, sa igraonicama opremljenim interaktivnim igračkama i kreativnim radionicama, gde deca mogu razvijati maštu i veštine.
U okviru manifestacije, u periodu od 5. do 10. decembra, posetiocima će od 12 do 18 časova biti omogućene gratis vožnje na svim postavljenim atrakcijama.
Kupovina poklona za praznike
Za ljubitelje šopinga, manifestacija nudi raznovrsnu ponudu robe široke potrošnje, sa štandovima punim novogodišnjih ukrasa, suvenira, poklona i igračaka. Kupci mogu uživati u razgledanju dekorisanih tezgi, dok biraju idealne poklone za praznike.
I ne samo to, posetioce očekuju i gastro-kutkovi sa tradicionalnim prazničnim poslasticama, toplim napicima i drugim jestivim ponudama koji doprinose prazničnoj atmosferi. Uz mirise cimeta, karanfilića i toplog čaja, lako je prepustiti se takvoj novogodišnjoj čaroliji.
Za sve koji dolaze sa porodicom, prijateljima ili žele da sami osete duh praznika, ova manifestacija nudi idealan način da se uroni u atmosferu radosti, zajedništva i nade. Dok zajedno dočekuju najlepše dane u godini, na Novogodišnjem vašaru na Beogradskom sajmu svi postaju deo nezaboravnog zimskog iskustva, saopštili su sa Beogradskog sajma.