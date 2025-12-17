Slušaj vest

Beogradsko jutro osvanulo je maglovito, a Beograđanima je u jutarnjem špicu najviše muke zadavao Bulevar despota Stefana u kojem se izlazilo iz autobusa i nastavljalo peške.

Na Gazeli i Brankovom mostu saobraćaj teče bez zastoja.

1/3 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

U strogom centru Beograda jutros je bilo problema u smeru ka Terazijama jer je u Kralja Milana došlo do sudara i prevrtanja automobila.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

AMSS: Magla ujutro i uveče otežava vožnju, kamioni na prelazu Batrovci čekaju 15 sati

Porast dnevnih temperatura smanjuje opasnost od poledice koja je ipak moguća u jutarnjim i večernjim satima kada je temperatura ispod nule, dok će magla i danas otežavati vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog magle smanjuje se vidljivost u Bačkoj i Sremu, na prilazima Beogradu na putevima pored Save, Dunava i Tamiša, ima je i na području Negotina, Kraljeva i Požege u ovim područjima njena gustina na pojedinim deonicama može biti manja od stotinak metara. Vozači se pozivaju da zbog kratkog dana i česte magle i opasnosti od poledice koriste period od 10 do 17 časova koji je najsigurniji za vožnju.

Na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju 15 sati, na prelazima Šid i Bezdan pet sati, na Kelebiji tri sata, a na prelazima Horgoš i Sremska Rača jedan sat.