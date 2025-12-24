Slušaj vest

Zima u Beogradu poslednjih godina donosi sve više sadržaja za građane koji žele da hladne dane provedu aktivno i van zatvorenog prostora.

Pored prednovogodišnjih manifestacija, prazničnih bazara i sezonskih programa za decu, klizališta širom grada postaju nezaobilazna tačka zimskih zabava, kako za rekreativce, tako i za porodice sa decom. Jedno od najposećenijih svakako je klizalište na Adi Ciganliji, koje i ove sezone beleži veliko interesovanje.

Klizalište na Adi Ciganliji

Najveće gužve su tokom vikenda, dok se tokom radnih dana može klizati u opuštenijoj atmosferi, sa više prostora na ledu.

Više informacija o organizaciji, cenama i očekivanjima tokom zimskog raspusta najavila je Maja Pavlović, PR Ade Ciganlije, koja je pojasnila da se u narednom periodu očekuje veći broj dece, naročito tokom školskog raspusta.

- Cene su pristupačne, 200 dinara je ulazak na klizalište po terminu, 300 dinara je iznajmljivanje klizaljki. Mogu se iznajmiti i guralice za decu po ceni od 600 dinara. Radno vreme je od 10 do 21 čas, u pet termina - tri od sat i po i dva od dva sata - objasnila je Maja Pavlović.

Klizalište će biti otvoreno do kraja januara.

Škole klizanja, kada se budu organizovale uskoro, biće besplatne za građane koji žele da nauče ili usavrše svoje veštine na ledu.

Među posetiocima klizališta bile su i Nevena i Saška. Nevena kaže da klizanje vidi kao idealan spoj rekreacije i zabave.

- Mnogo volim ovo klizalište zato što ima prostora i, kao što se vidi, nema uvek velike gužve, pa može slobodno da se kliza. A i za klizalište u Beogradu prilično je jeftino - istakla je ona.

Saveti za početnike

Za one koji nikada nisu klizali ili se ne usuđuju da stanu na led, sagovornica ima jednostavan savet.

- Postoje guralice koje pomažu početnicima, ali je najbolje učiti sa nekim ko može da vas drži za ruku i pomogne dok ne steknete sigurnost - kaže Nevena, dodajući da je klizanje veština koja se relativno brzo savladava.

Saška ističe da se klizanju vratila posle duže pauze, najviše zbog dece.

- Klizala sam u školskim danima i onda jako dugo godina nisam, tako da se sad treba vratiti na to, a razlog su deca, jer sad oni već kreću da klizaju i onda ja moram da im se pridružujem. Meni je okej, samo se podsećam, tako da nije baš početnički, a i deca mnogo brže od nas uče sve, tako da njima trenutno bolje ide nego meni, ali dobro je - zaključila je sagovornica.

Kako je najavljeno, tokom zimskog raspusta očekuje se pojačano interesovanje za klizalište na Adi Ciganliji. Organizatori savetuju da se dolazak planira unapred, posebno vikendom, kada su gužve najveće.