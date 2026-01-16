Slušaj vest

Ivana Stanković poznata je po duhovitim videima sa vidikovačke pijace koje objavljuje na svom Instagram profilu "Mali pijac". Ovog puta objavila je video koji je rasplakao mnoge, a suze nije mogla da zadrži ni ona!

Ove zime Ivana je uz pomoć dobrih ljudi i donatora mnogim starim osobama pružala pomoć i podršku, davala im novac i pakete hrane i osnovnih potrepština.

Njen poslednji snimak i razgovor sa čovekom, koji je po svemu sudeći beskućnik, rasplakao je mnoge.

Ime njegovo nije poznato, ali ono što je rekao pokazuje da pored svih životnih nedaća nije zaboravio šta znači ljudskost i empatija.

- Ljudi su donirali i za vas i za sve ljude koji nemaju - rekla je Ivana starijem gospodinu koji se ne vidi na video-snimku.

Rekao je da ima 3.000 dinara za deset dana.

- Deset dana sa 3.000 dinara da preživite? - upitala ga je začuđeno.

Uzvratio je da ima još novca koji mu je ona dala.

Priznao je i da je konzervu i nešto od hrane koju mu je prethodni put spakovala, podelio sa drugim beskućnikom.

- Podelio sam i ispratio sam ga na stanicu on ide na Karaburmu - rekao je.

Ivana je jedva zadržavala suze...

Ponudila je da mu da još novca, ali i novac da ode da se ošiša. Ipak, nije prihvatio.

- Ništa se ne sekirajte, ja jedino ne mogu da vam dam krov nad glavom. Ali nemojte da se sekirate ništa narednih meseci - teši ga Ivana.

Potom joj je rekao da je čuo da je Ivana "bila na Instagramu".

- Pa dobro je to, možda se neko javi preko toga - kaže.

Ivana uzvrati da se javljaju i da ima mnogo dobrog sveta.

- Ja sam taj bio, ja da ti kažem, sad ispada glupo, ali davao sam kada nisam imao i posuđivao sam da dam drugima koji nemaju - otkrio je.