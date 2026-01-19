Slušaj vest

Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6.00 časova u Ulici Jurija Gagarina a lakše povređena osoba je prevezena u bolnicu.

Nešto pre 21 čas, požar se dogodio u Ulici Slobodana Đurića u zemunskom naselju Altina, a dve ekipe Hitne pomoći su intervenisale. Osobe koje su bile intoksirane ugljen-monoksidom u požaru, prevezene su na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

 Lekarske ekipe Hitne pomoći intervenisale su 121 put, od čega 15 puta na javnim mestima.

Za savet lekara telefonom najčešće su se javljali srčani bolesnici.

