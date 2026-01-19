Spisak svih lokacija sa kamerama za prekoračenja brzine i prolaska na crveno: Kazne vozačima stižu na kućnu adresu!
Na više raskrsnica i saobraćajnih deonica u Beogradu postavljene su kamere za automatsku kontrolu saobraćaja, koje beleže prekoračenje brzine i prolazak kroz crveno svetlo, dok se prekršaji evidentiraju bez zaustavljanja vozila, a kazne se naknadno dostavljaju vlasnicima.
Kako piše na Instagram stranici udruženja Presretač, evidentiranje se vrši bez zaustavljanja vozila, a kazne stižu naknadno na adresu vlasnika vozila.
Spisak lokacija sa kamerama u Beogradu:
ANTIFAŠISTIČKE BORBE – JURIJA GAGARINA
SMER: SMER OD TC DELTA CITY PREMA MOSTU NA ADI
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
UŠĆE – BULEVAR NIKOLE TESLE
SMER: OD PALATE SRBIJE PREMA BRANKOVOM MOSTU
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 1 (BRANKOV MOST)
SMER: OD ULICE BRANKOVE KA NOVOM BEOGRADU
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2 (BRANKOV MOST)
SMER: OD NOVOG BEOGRADA KA BRANKOVOJ ULICI
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
ZRENJANINSKI PUT 1
SMER: OD BEOGRADA KA ZRENJANINU
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
ZRENJANINSKI PUT 2
SMER: OD ZRENJANINA KA BEOGRADU
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
SURČIN CENTAR
SMER: OBA SMERA
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
TRGOVAČKA – JABLANIČKA – LAV AUTO
SMER: OD LAZAREVCA KA CENTRU GRADA
TIP PREKRŠAJA: CRVENO SVETLO
FRANCUSKA – GOSPODAR JOVANOVA 1
SMER: OD TRGA REPUBLIKE KA ULICI CARA DUŠANA
TIP PREKRŠAJA: CRVENO SVETLO
FRANCUSKA – GOSPODAR JOVANOVA 2
SMER: OD ULICE CARA DUŠANA KA TRGU REPUBLIKE
TIP PREKRŠAJA: CRVENO SVETLO
HAJAT – BULEVAR MIHAJLA PUPINA – MILENTIJA POPOVIĆA 1 I 2
SMER: OD BRANKOVOG MOSTA KA PALATI SRBIJE
TIP PREKRŠAJA: CRVENO SVETLO
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA – ĐERAM 1
SMER: OD ĐERMA KA CVETKOVOJ PIJACI
TIP PREKRŠAJA: CRVENO SVETLO I BRZINA
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA – ĐERAM 2
SMER: OD CVETKOVE PIJACE KA ĐERAMU
TIP PREKRŠAJA: CRVENO SVETLO I BRZINA
BULEVAR DESPOTA STEFANA – CVIJIĆEVA 1
SMER: OD PANČEVAČKOG MOSTA KA CENTRU GRADA
TIP PREKRŠAJA: CRVENO SVETLO I BRZINA
BULEVAR DESPOTA STEFANA – CVIJIĆEVA 2
SMER: OD CENTRA GRADA KA PANČEVAČKOM MOSTU
TIP PREKRŠAJA: CRVENO SVETLO I BRZINA
VODOVODSKA – TRGOVAČKA 1
SMER: OD PETLOVOG BRDA KA JULINOM BRDU
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
VODOVODSKA – TRGOVAČKA 2
SMER: OD JULINOG BRDA KA PETLOVOM BRDU
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
BULEVAR OSLOBOĐENJA – PRILUSKA 1
SMER: OD AUTOKOMANDE KA TROŠARINI
TIP PREKRŠAJA: BRZINA
BULEVAR OSLOBOĐENJA – PRILUSKA 2
SMER: OD TROŠARINE KA AUTOKOMANDI
TIP PREKRŠAJA: BRZINA