Prava drama odigrala se danas na Adi Ciganliji, kada je patrola Interventne jedinice policije pokušala da uhvati lice za kojim je raspisana poternica.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je bežao peške, a zatim je u jednom trenutku ušao u vodu, najverovatnije sa namerom da prepliva i tako umakne policiji. Međutim, sa druge strane obale ubrzo se pojavila još jedna patrola Interventne jedinice, tako da je begunac bio opkoljen. 

Iako je izvesno vreme uspevao da odoleva hladnoj vodi, osumnjičeni je zbog niskih temperatura ipak bio primoran da izađe iz vode, usled promrzavanja.

Na lice mesta pozvana je i ekipa Hitne pomoći.

Kurir.rs/Telegraf

