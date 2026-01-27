Osumnjičeni je bežao peške, ušao u hladnu vodu kako bi umakao, ali je zbog promrzavanja bio primoran da izađe. Na lice mesta pozvana je Hitna pomoć
NESVAKIDAŠNJA POTERA NA ADI CIGANLIJI! Policija jurila muškarca sa poternice, on SKOČIO u ledenu reku da se spasi! Usledila scena kao iz FILMA!
Prava drama odigrala se danas na Adi Ciganliji, kada je patrola Interventne jedinice policije pokušala da uhvati lice za kojim je raspisana poternica.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je bežao peške, a zatim je u jednom trenutku ušao u vodu, najverovatnije sa namerom da prepliva i tako umakne policiji. Međutim, sa druge strane obale ubrzo se pojavila još jedna patrola Interventne jedinice, tako da je begunac bio opkoljen.
Iako je izvesno vreme uspevao da odoleva hladnoj vodi, osumnjičeni je zbog niskih temperatura ipak bio primoran da izađe iz vode, usled promrzavanja.
Na lice mesta pozvana je i ekipa Hitne pomoći.
