Slušaj vest

Ložionica Beograd – pre i danas!

Nekada industrijsko srce grada, mesto rada i pare.

Danas savremeni gradski prostor, simbol transformacije Beograda.

Prošlost koja je dobila novo lice.

Podsetimo, kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar "Ložionica" otvorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u oktobru prošle godine.

Ložionica otvaranje Foto: Marko Karović, screenshot pink tv

To je postalo mesto na kojem se okupljaju arhitekate, dizajneri, IT stručnjaci, slikari i ostali iz 52 različite kreativne delatnosti.

Ne propustiteInfoBizVeliko priznanje: ''Piranezi 2025'' dodeljen AKVS arhitekturi za projekat Centra ''Ložionica''
IMG-20251007-WA0234.jpg
InfoBizEkonomija i tehnologija na prvom mestu: Srbija otvara vrata investicijama Velike Britanije, a Britanci neće doći praznih ruku
Aleksandar Vučić