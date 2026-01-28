Beograd
PROŠLOST KOJA DOBIJA NOVO LICE! Ložionica nekad i sad: Simbol transformacije Beograda (FOTO)
Ložionica Beograd – pre i danas!
Nekada industrijsko srce grada, mesto rada i pare.
Danas savremeni gradski prostor, simbol transformacije Beograda.
Prošlost koja je dobila novo lice.
Podsetimo, kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar "Ložionica" otvorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u oktobru prošle godine.
Ložionica otvaranje Foto: Marko Karović, screenshot pink tv
To je postalo mesto na kojem se okupljaju arhitekate, dizajneri, IT stručnjaci, slikari i ostali iz 52 različite kreativne delatnosti.
