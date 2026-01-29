Slušaj vest

Na Jutjub kanalu "Oteto od zaborava" prikazane je snimak starog Beograda sa autentičnim scenama s beogradskih ulica iz 1922. godine. 

Reč je o pravom putovanju kroz vreme, pravo u srce, kako se navodi u opisu, Beograda 1922. godine.

"Ovaj snimak je pravi istorijski dragulj koji nam prikazuje neverovatan kontrast tadašnjeg života – od seljaka sa volovskim zapregama do otmene gospode u Knez Mihailovoj. Kroz proces digitalne restauracije, kolorizacije i povećanja rezolucije na 4K, pokušali smo da vam približimo mirise i zvuke starog Beograda onako kako su ih videli naši pradedovi", poručuju sa tog kanala.

Stari Beograd: Kako je Beograd izgledao i kako se u njemu živelo 1922. godine Foto: Youtube Printscreen, Oteto od zaborava

 Reč je o procesu oživljavanja crno-belih snimaka pomoću najmodernije AI tehnologije kako bi se što vernije doživeo svakodnevni život, moda i arhitektura tadašnje Kraljevine SHS.

U objavi se navodi i da je ovaj video rezultat višesatnog truda na polju digitalne restauracije te da je izvor originalnog materijala: Eye Filmmuseum (Amsterdam).

Restauracija, kolorizacija i montaža: Kanal "Oteto od zaborava". Originalni snimak je u javnom vlasništvu (Public Domain), a ova verzija predstavlja transformisano autorsko delo u edukativne i arhivske svrhe.

