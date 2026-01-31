Slušaj vest

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da od nedelje, 1. februara , počinje sa radom tramvajska linija broj 8, koja će povezivati Omladinski stadion i Banjicu, prolazeći kroz uži centar grada i povezujući značajne tačke beogradskog saobraćajnog sistema.

Tramvajska linija broj 8 imaće 24 stajališta, a dužina trase po smeru iznosi oko 10 kilometara.

Linija polazi sa terminusa Omladinski stadion, nastavlja ulicama Mije Kovačevića i Ruzveltovom, gde kod Vukovog spomenika ulazi u Bulevar kralja Aleksandra, prolazi pored Pravnog fakulteta i Tašmajdana, a zatim nastavlja Resavskom ulicom i Nemanjinom ulicom, preko Slavije i Bulevara oslobođenja, preko Autokomande, dalje ulicama Vojvode Stepe, Bebelovom i Baštovanskom, do okretnice na Banjici.

Na liniji će saobraćati šest tramvaja, sa intervalom polazaka od 15 minuta. Red vožnje biće usklađen sa tramvajskom linijom broj 14, čime se korisnicima javnog prevoza na potezu od Banjice do Vukovog spomenika obezbeđuje viši nivo usluge i bolja frekvencija saobraćaja.

Puštanje u rad nove tramvajske linije omogućeno je zahvaljujući nabavci novih tramvaja „Bozankaja“ i njihovom postepenom uključivanju u sistem javnog gradskog prevoza.

Trenutno je vozni park JKP „GSP Beograd“ bogatiji za 15 novih tramvaja, od kojih je 12 već uključeno u redovan saobraćaj, čime su stvoreni uslovi za unapređenje mreže tramvajskih linija i kvaliteta usluge za korisnike, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.