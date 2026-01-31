Slušaj vest

Danas tramvaj “devetka” vozi od Banjice do Bloka 45. A ovo je priča o "osmici", koja od sutra ponovo počinje da saobraća u Beogradu.

Nekada su se vozili Beograđani tom linjom. Kratko. Pre nego što je nastala, ona je zapravo bila "devetka“.

Posle poslednje vožnje trebalo je da je zamene trole, ali one se na toj trasi nikada se nisu pojavile. Tuda danas prolaze autobusi.

Vaskrsli su je tamo ranih devedesetih. I opet na kratko. I na skroz drugom pravcu.

Posle poslednje vožnje trebalo je da je zamene trole Foto: kaldrma.rs

Sve deluje naizgled zbunjuće, ali nije. I sve ćemo sada postaviti na svoje mesto.

U neka prošla vremena, između dva svetska rata, postojala je tramvajska linija 9, koja je saobraćala od Narodnog pozorišta do Klanice, a docnije je produžena do Karaburme. Svečano je puštena 1924. godine, ali je 1939. zamenjena kružnom autobuskom linijom 27.

Krstarila je sve do 1958. kada počinje pravi numerološko-saobraćajni zaplet: tada su ovu liniju prekrstili u "osmicu“.

I to ne potraja jer su tramvaji sa novim brojem klaparali jednokolosečnom prugom sredinom Ulice 29. novembra samo godinu dana.

Tadašnje gradske vlasti odlučile su da asfaltiraju do tad kaldrmisanu ulicu i uklone tramvajske šine. Umesto njih, planirano je da tom saobraćajnicom, današnjim Bulevarom despota Stefana, zagospodare trolejbusi. Međutim, ne prođe mnogo, a odustalo se i od njih.

Novine su zabeležile da je poslednji put "osmica“ krenula od Skadarske ulice u sredu, 22. jula 1959. i to u 23 sata i 30 minuta, a kola su nosila oznaku 98. Trasa do krajnje stanice bila je duga dva kilometra i 200 metara.

Trasa do krajnje stanice bila je duga dva kilometra i 200 metara Foto: kaldrma.rs

Kondukter Milorad Terzić tu noć nije naplaćivao karte. I njemu se bližila penzija za nekih šest meseci. A tokom oproštajne vožnje među putnicima je vladala vesela atmosfera.

Eto, bar jedan deo konfuzije sa početka smo raspetljali. Idemo dalje..

Tramvajska linija 8 je ukinuta i otišla u zaborav ali ne zauvek. Početkom devedestih ovaj broj je mogao da se ponovo, posle 34 godine, vidi na beogradskim ulicama.

Nekadašnja okretnica tramvaja kod Bogoslovije Foto: kaldrma.rs

Ruta je te 1993. bila potpuno drugačija od nekadašnje: sada je vodila od Novog groblja do Banjice, sa stajalištima, recimo, Cvijićeva, Vukov spomenik, Pravni fakultet, ondašnji Trg Dimitrija Tucovića, odnosno Slavija, Karađorđev park, Franše D’Eperea, Zvečanska, Bože Jankovića, 12. beogradska gimnazija… I tako sve dok ubrzo ova zlosrećna linija nije bila ponovo – ukinuta.

Bilo je pre osam godina nekih promišljanja da bi trebalo da se na beogradskima šinama ponovo nađu tramvaji “jedinica”, “četvorka” i “osmica” što bi dalo neprekinut niz u oznakama linija ovog prevoza od 1 do 12 uz ukidanje 13 i 14.

U toj nameri liniji 8 je bila predviđena trasa od Mirijeva 2 do Bežanijske kose.

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je danas da od nedelje, 1. februara počinje sa radom tramvajska linija broj 8, koja će povezivati Omladinski stadion i Banjicu, prolazeći kroz uži centar grada i povezujući značajne tačke beogradskog saobraćajnog sistema.

Tramvajska linija broj 8 imaće 24 stajališta, a dužina trase po smeru iznosi oko 10 kilometara.

Linija polazi sa terminusa Omladinski stadion, nastavlja ulicama Mije Kovačevića i Ruzveltovom, gde kod Vukovog spomenika ulazi u Bulevar kralja Aleksandra, prolazi pored Pravnog fakulteta i Tašmajdana, a zatim nastavlja Resavskom ulicom i Nemanjinom ulicom, preko Slavije i Bulevara oslobođenja, preko Autokomande, dalje ulicama Vojvode Stepe, Bebelovom i Baštovanskom, do okretnice na Banjici.