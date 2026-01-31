Slušaj vest

Čaušić je rekao da je tim Sektora za vanredne situacije u roku od pet minuta od prijave izašao na teren, kao i policija, od kojih su dobili informacije da su se kod objekta nalazile dve osobe koje nisu bile povređene.

- Te osobe su izjavile da u tom objektu više nije bilo nikoga. Naravno, pripadnici Sektora za vanredne situacije, uključujući Specijalistički tim za spasavanje iz ruševina, koji je takođe odmah stigao u toj prvoj ekipi koja je došla na lice mesta, vrši pretragu terena i za sada, kao što sam rekao, nemamo informaciju da ima povređenih ili stradalih lica - naveo je Čaušić.

1/15 Vidi galeriju Urušila se kuća u Ulici Džorža Vašingtona Foto: Kurir

Dodao je da će to moći sa sigurnošću da se kaže tek kada bude pretražen čitav prostor na koji se obrušio objekat.

Prema njegovim rečima, u ovakvim situacijama mora se raditi obazrivo.

- Mi smo već angažovani, tamo gde je bezbedno i na način koji je siguran, prvenstveno za naše ljude, krenuli smo u pretragu. Isključena je električna energija u ovim žicama, da ne bi bilo ni od toga opasnosti. Pažljivo će se raditi u svakom slučaju, prvo će se pretraživati ovaj deo koji je prema ulici, da vidimo da li se slučajno nije desilo, a po svemu onome što sada znamo, tu nije bilo ljudi, onda se pretražuje ovaj deo objekta koji nismo mogli da u ovom momentu pretražimo, mada su naše ekipe sa druge strane objekta ušle i ono gde su mogli da priđu, kao što sam rekao, nije pronađeno stradalo ili povređeno lice - rekao je Čaušić.

Prema njegovim rečima, oštećena su četiri vozila koja su bila parkirana ispred dvospratnog objekta, a očekuje se da stigne mašina koja će pomoći da ruševine budu sklonjene.

- Uglavnom, ono što je najvažnije je da za sada nemamo informaciju i nadam se da će tako i da ostane, da nema povređenih ni stradalih lica - kazao je Čaušić.

Istakao je da će građevinska inspekcija nakon pretrage terena izvršiti uviđaj da bi se utvrdilo kako je došlo do obrušavanja objekta.

Urušila se kuća u ulici Džordža Vašingtona Izvor: Kurir

- To će, svakako, da pokaže uviđaj. Ovde su došle i kolege iz građevinske inspekcije. Međutim, tek kada mi obavimo naš deo posla koji se tiče zaštite života i pretrage za eventualnim povređenima, onda će oni da rade svoj posao pa će verovatno u narednim danima biti poznato šta se desilo - rekao je on.