Fotografija ove situacije postavljena na društvene mreže izazvala je veliku pažnju i mnoštvo komentara.

Beograd je grad kontrasta, ali jedan prizor sa beogradskih ulica ostavio je korisnike društvenih mreža u potpunom neverici. Fotografija terase jednog "hordera", osobe koja patološki sakuplja stvari, osvanula je na popularnoj platformi Reddit i za kratko vreme postala viralna, izazivajući lavinu komentara i bes građana.

Na fotografiji, koja je navodno zabeležena 28. januara 2026. godine, vidi se terasa koja je doslovno "zatrpana" do plafona. Gomila starih kutija, kesa, polomljenog nameštaja i nerazjašnjenog otpada preti da se svakog trenutka obruši na trotoar ispod zgrade.

"Prolazim ovuda svaki dan i svaki put ubrzam korak. Ne smem ni da zamislim šta se unutra nalazi kada ovako izgleda spolja," glasi jedan od komentara koji je pokupio najviše lajkova.

Foto: Reddit Printscreen

"Zatvorite prozore, stiže zaraza"

Korisnici Reddita nisu štedeli reči kritike, ali su izrazili i veliku zabrinutost za javno zdravlje. Mnogi su istakli da ovakvi stanovi predstavljaju ozbiljnu opasnost od požara, ali i izvor zaraze i leglo glodara.

"Ovo nije samo estetski problem, ovo je tempirana bomba!", "Zamislite ljude koji žive stan pored ili ispod. Pa njima se zidovi verovatno osećaju na vlagu i deponiju." "Gde je komunalna milicija? Gde je upravnik zgrade? Zar je moguće da niko ne može da natera vlasnika da očisti ovo ruglo?" - samo su neki od gnevnih upita Beograđana.

Korisnici Reddita su, u svom prepoznatljivom maniru, situaciju prokomentarisali kroz mešavinu crnog humora i istinske strepnje. Dok su jedni pokušavali da se našale na račun "beogradskog Tetrisa", drugi su upozorili na realne opasnosti koje vrebaju iz ovog haosa.

"Ovo nije terasa, ovo je ekosistem": Jedan korisnik je ironično primetio da je na terasi verovatno nastala nova civilizacija, s obzirom na to koliko dugo se otpad gomila.

"Statički test za zgradu. Mene samo zanima koja je nosivost te ploče. Ovo su tone smeća, čudo je da se sve još uvek drži na okupu," napisao je jedan zabrinuti Beograđanin, aludirajući na potencijalno urušavanje konstrukcije, a drugi su dodali:

"Pakao za komšije", "Zamislite leti na +40 stepeni. Taj miris se ne može opisati rečima, to ulazi u pore zgrade," Kupiš stan za 3.000€ po kvadratu i dobiješ ovo"...

"Pitanje je dana kada će ovde izbiti požar. Vatrogasci ne bi mogli ni da priđu prozoru od ove gomile plastike i papira. Ovo je sramota za ceo grad!" - kategoričan je jedan od korisnika koji tvrdi da poznaje ovaj deo grada.

Iako je zakon jasan kada je u pitanju održavanje reda i mira u stambenim zajednicama, u praksi je ulazak u nečiji privatni posed radi čišćenja izuzetno komplikovan proces. Često su u pitanju osobe kojima je potrebna stručna medicinska pomoć, a ne samo kazna, što čitavu situaciju čini još težom za rešavanje.

Dok se nadležne službe ne oglase ili dok se vlasnik ne dozove pameti, komšijama ostaje samo da drže zatvorene prozore i nadaju se da njihova zgrada neće završiti u hronici zbog nekog nesrećnog slučaj.