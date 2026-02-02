Slušaj vest

Na Brankovom mostu i Pančevcu nema gužvi, na Autokomandi i Gazeli ide se sporije ali se ne stoji. Na Plavom mostu jutros je bila malo veća gužva.

GSP ide uobičajeno po dinamici za radni dan, a jutros je zbog leda i poledice došlo do izmene na trasama linija  20, 27, 38, 74 i 79.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Vozače očekuju, zbog snežnih padavina tokom noći i u jutarnjim satima, otežani uslovi vožnje u planinskim predelima ali i na severu i istoku zemlje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U jutarnjim i večernjim satima, moguća je pojava mestimične poledice na kolovozima. Poseban oprez je potreban na deonicama koje se pružaju duž rečnih tokova, u kotlinama i klisurama, kao i na mostovima i drugim putnim objektima preko reka,gde su uslovi za nastanak poledice najizraženiji.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja na teritoriji Čačka,Ivanjice, Novog Pazara, Požarevca, Užica, Vranja, Zaječara.

Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Kelebiji čekaju tri sata a na Batrovcima jedan sat.

