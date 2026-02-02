KOLONE NA PLAVOM MOSTU, NA BRANKOVOM NEMA GUŽVE: Sve se kreće i ništa ne stoji, izmene na trasama 5 linija GSP zbog leda
Na Brankovom mostu i Pančevcu nema gužvi, na Autokomandi i Gazeli ide se sporije ali se ne stoji. Na Plavom mostu jutros je bila malo veća gužva.
GSP ide uobičajeno po dinamici za radni dan, a jutros je zbog leda i poledice došlo do izmene na trasama linija 20, 27, 38, 74 i 79.
Gde i koliko tačno u ovom trenutku ima snega u Srbiji
Vozače očekuju, zbog snežnih padavina tokom noći i u jutarnjim satima, otežani uslovi vožnje u planinskim predelima ali i na severu i istoku zemlje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
U jutarnjim i večernjim satima, moguća je pojava mestimične poledice na kolovozima. Poseban oprez je potreban na deonicama koje se pružaju duž rečnih tokova, u kotlinama i klisurama, kao i na mostovima i drugim putnim objektima preko reka,gde su uslovi za nastanak poledice najizraženiji.
Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja na teritoriji Čačka,Ivanjice, Novog Pazara, Požarevca, Užica, Vranja, Zaječara.
Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Kelebiji čekaju tri sata a na Batrovcima jedan sat.
Kurir.rs/Beta