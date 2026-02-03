Slušaj vest

Na Brankovom mostu jutros je saobraćaj jači dok se na Gazeli sve kreće bez problema. Međutim, i pored dugih kolona na nekim od ključnih saobraćajnih tačaka zastoja u jutarnjem špicu nema, sve teče.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

AMSS: Opasnost od poledice, u Banatu i Podunavlju jak vetar otežava vožnju

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na opasnost od poledice, uglavnom tokom prepodneva, a na pojedinim deonicama i tokom celog dana.

Na putevima u južnom Banatu, Podunavlju i Braničevskom okrugu povremeno jak vetar može otežavati vožnju. Poseban oprez savetuje se vozačima teretnih vozila i autobusa.

 Prohodnost puteva od jutros je bolja u Timočkoj i Negotinskoj krajini, kao i u planinskim predelima zapadne Srbije – na području Zlatibora, Sjenice, Nove Varoši, Priboja i Prijepolja.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok kamioni na prelazima Šid i Kelebija čekaju oko dva sata pri izlazu iz Srbije. 

