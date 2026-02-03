Slušaj vest

Sve se zbilo oko 23.15 sati, a kako nezvanično saznaje RTS, u incidentu su učestvovali maloletnici, u kojem je povređen i jedan 16-godišnji dečak. On je s povredom ruke te večeri prevezen je na novobeogradski Institut za majku i dete.

Naime, u nezgodi su učestvovala dva vozila, dok su još dva automobila, koja su bila parkirana u blizini, oštećena.

Ono što je šokantno u ovoj priči, prema nezvaničnim navodima, jeste to što su pomenuti maloletnici učestvovali u takozvanim ilegalnim trkama.

Beogradska ulica u Sremčici, koja se proteže od Železnika do Ibarske magistrale, dugačka je nekoliko kilometara i, uprkos velikom broju usporivača brzine, često se koristi za nebezbedne i nezakonite aktivnosti, uključujući odmeravanje brzine vozila.

Slični incidenti ne dešavaju se isključivo u rubnim delovima grada. Kao mesta na kojima su ranije zabeležene ovakve aktivnosti pominju se i Batajnički drum, deo industrijske zone u Batajnici, prostor oko tržnog centra Ikea, ali i pojedine lokacije u užem centru grada, poput Terazijskog tunela i Ustaničke ulice.

Prema dostupnim podacima, u prethodnim godinama ovakve aktivnosti su se dešavale i u Resniku, kao i na Ostružničkom mostu. Iako u pojedinim slučajevima incidenti prolaze bez težih posledica, bilo je i teško povređenih, pa i slučajeva sa smrtnim ishodom.