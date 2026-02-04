Slušaj vest

Na Pančevcu jutros nema gužvi, ni zastoja. Gallery

1/7 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

GSP ide uobičajeno za radni dan, a ima izmena u trasama pojedinih autobuskih linija u Novom Beogradu.

Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar

Očekuje se slabiji intenzitet saobraćaja unutar gradova i na glavnim putevima a zbog povremeno slabe kiše na gotovo celom području zemlje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upozorava se na mestimično vlažne kolovoze, kao i na moguć tanak i providan ledeni sloj zbog čega postoji opasnot od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila, Vožnju dodatno može otežavati povremeno jak jugoistočni vetar, naročito na putevima u Banatu i Podunavlju.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš čekaju pet sati, na prelazu Šid četiri sata, na Kelebiji i Batrovcima tri sata a na prelazu Bezdan dva sata.