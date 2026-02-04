GUŽVA NA BRANKOVOM ZA NOVI BEOGRAD: Na Gazeli i Autokomandi kolone ka gradu! GSP ide normalno, sve se kreće (FOTO)
Na Pančevcu jutros nema gužvi, ni zastoja. Gallery
GSP ide uobičajeno za radni dan, a ima izmena u trasama pojedinih autobuskih linija u Novom Beogradu.
AMSS: Slabiji intenzitet saobraćaja, mestimično vlažni kolovozi i upozorenje na jak vetar
Očekuje se slabiji intenzitet saobraćaja unutar gradova i na glavnim putevima a zbog povremeno slabe kiše na gotovo celom području zemlje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Upozorava se na mestimično vlažne kolovoze, kao i na moguć tanak i providan ledeni sloj zbog čega postoji opasnot od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila, Vožnju dodatno može otežavati povremeno jak jugoistočni vetar, naročito na putevima u Banatu i Podunavlju.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš čekaju pet sati, na prelazu Šid četiri sata, na Kelebiji i Batrovcima tri sata a na prelazu Bezdan dva sata.
Kurir.rs/Naxi kamere