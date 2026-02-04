Slušaj vest

"Ovo je Bela. Ima samo godinu dana, a u očima joj se vidi tuga koju neka bića ne dožive ni za ceo život.

Pas Bela je imala dom. Imala je decu koju je volela svim svojim malim srcem. Verovala je da je sigurna, da pripada negde. A onda se sve srušilo. Zbog tuđe nestabilnosti i surovosti, završila je tamo gde nijedna duša ne bi smela – na hladnoj ulici, gladna i potpuno sama.

​Kada smo je pronašli, srce nam se steglo. Bela je kost i koža. Nisu je hranili, ali ono što više boli od gladi su rane na njenoj duši. Ona je preplašena. Svaki nagli pokret za nju je podsetnik na traume koje je proživela. Ona ne razume zašto su je oni koje je volela povredili i ostavili", glasi samo delić Beline tužne priče.

Foto: Facebook Printscreen/Beogradski kučkari i mačkari

Tukli su je i gladovala je: ​Ona nije samo "pas sa ulice" nego žrtva ljudske neodgovornosti koja i dalje želi da veruje ljudima

"​Iako je mešanac, iako je trenutno mršava i povučena, u njoj se krije najverniji prijatelj kojeg možete zamisliti. Mi sada radimo na njenom oporavku, hranimo je i učimo da svet nije samo strah i bol. Ali, privremeni smeštaj nije dom. ​Njoj treba neko ko će joj reći: "Bela, više te niko nikada neće ostaviti." ​

Ona traži ​strpljenje: Nekoga ko razume da se poverenje gradi polako.

​Ljubav: Porodicu u kojoj će biti ravnopravan član, a ne višak.

​Sigurnost: Obećanje da je njeno lutanje i strahovanje završeno zauvek.

Foto: Facebook Printscreen/Beogradski kučkari i mačkari

​Ona nije samo "pas sa ulice". Ona je žrtva ljudske neodgovornosti koja i dalje želi da veruje ljudima. Molimo vas, ne okrećite glavu jer je "običan mešanac". Bela zaslužuje da oseti toplinu kreveta i ruku koja miluje, a ne udara, poručuju Svetlana koja se oglasila u poznatoj beogradskoj FB grupi Beogradski kučkari i mačkari.

Foto: Facebook Printscreen/Beogradski kučkari i mačkari

"Molimo vas, hitno je... Pansion joj ističe a divna Mara koja se starala o njoj ovih mesec dana, nije više u mogućnosti. Hitno je potreban opet neko ko je moze paziti ili trajni dom ", dodaje Svetlana kojoj se možete javiti na broj telefona koji se vidi na fotografiji njene objave.

I ova dva mališana traže dom

Foto: Facebook printscreen/Izgubljeni i nađeni psi u Zemunu

"Traži se neko ko će da ga udomi, ima katarktu na oku, kastriran, nema čip...", objavljeno je u FB grupi Izgubljeni i nađeni psi u Zemunu.

Foto: Facebook printscreen/Izgubljeni i nađeni psi u Zemunu

Foto: Facebook Printscreen/Beogradski kučkari i mačkari

Neljudi su ovu mrvicu bacili u kontejner

Ova mališanka spasena je iz kontejnera u Obrenovcu, objavljeno je u FB grupi Objavi, pomozi, spasi, udomi.

Foto: Objavi, pomozi, spasi, udomi, Facebook Printscreen

