Na ulicama je vidno više vozila jer su se s povratkom đaka u školu, na posao vratili i roditelji koji su uzeli slobodno.

GSP saobraća normalno, uobičajeno za radni dan, a saobraćaj u Beogradu teče bez zastoja.

AMSS: Oprez zbog odrona! Kolovozi su vlažni zbog topljenja snega

Zaostalog snega u raskvašenom stanju i dalje ima u planinskim predelima Ivanjice, Kruševca i Zaječara, te se vozači pozivaju da prilagode brzinu uslovima na putu i drže bezbedno odstojanje.

Zbog porasta temperatura topi se sneg u višim predelima Srbije, zbog čega su kolovozi vlažni, a mogući odroni zemlje i kamena, naročito pored Ibra, na putu između Kraljeva i Raške, kao i na deonici između Donjeg Milanovca i Golupca, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Pojačan saobraćaj očekuje se u gradovima zbog početka radne nedelje i povratka učenika u škole dok se na ostalim frekventnim pravcima vozi bez zadržavanja.

Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Horgoš, Batrovci i Bezdan čekaju četiri sata, a na Kelebiji jedan sat.