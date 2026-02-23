Slušaj vest

Na ulicama je vidno više vozila jer su se s povratkom đaka u školu, na posao vratili i roditelji koji su uzeli slobodno.

GSP saobraća normalno, uobičajeno za radni dan, a saobraćaj u Beogradu teče bez zastoja.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Ne propustiteBeogradDVE LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Privremeno zatvaranje okretnice u cdentru grada
GSP, gradski saobracaj, autobus, foto Jakov Milosevic (35).JPG

AMSS: Oprez zbog odrona! Kolovozi su vlažni zbog topljenja snega

Zaostalog snega u raskvašenom stanju i dalje ima u planinskim predelima Ivanjice, Kruševca i Zaječara, te se vozači pozivaju da prilagode brzinu uslovima na putu i drže bezbedno odstojanje.

Zbog porasta temperatura topi se sneg u višim predelima Srbije, zbog čega su kolovozi vlažni, a mogući odroni zemlje i kamena, naročito pored Ibra, na putu između Kraljeva i Raške, kao i na deonici između Donjeg Milanovca i Golupca, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zaostalog snega u raskvašenom stanju i dalje ima u planinskim predelima Ivanjice, Kruševca i Zaječara, te se vozači pozivaju da prilagode brzinu uslovima na putu i drže bezbedno odstojanje.

Pojačan saobraćaj očekuje se u gradovima zbog početka radne nedelje i povratka učenika u škole dok se na ostalim frekventnim pravcima vozi bez zadržavanja.

Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Horgoš, Batrovci i Bezdan čekaju četiri sata, a na Kelebiji jedan sat.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Troje povređenih u 4 saobraćajke, ova grupa pacijenata mučila muku čitavu noć, stalno zvali lekare Hitne, ni lekovi nisu pomagali
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Isključenja u centru i delovima još 7 opština već od 8 sati
utičnica
BeogradDANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Spremite zalihe! U ovim delovima Voždovca česme suve do 18 sati, a Čukarica dobila čitav raspored po danima!
Slavina
BeogradNovi simbol Beograda osvanuo na Trgu republike: Postavljen gigantski sat od 9 metara i 7,5 tona – evo kako radi
WhatsApp Image 2026-02-22 at 11.36.44.jpeg
BeogradOPŠTINA NOVI BEOGRAD DARIVALA 200 BEBA: Paketi dobrodošlice za još 200 novorođenčadi
Screenshot 2026-02-22 095023.jpg
BeogradDVE LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Privremeno zatvaranje okretnice u cdentru grada
GSP, gradski saobracaj, autobus, foto Jakov Milosevic (35).JPG