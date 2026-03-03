Slušaj vest

Žena (57) teže je povređena kada su je napala dva psa, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Kako su naveli iz te službe nezgoda se dogodila kod Beranske ulice blizu Trošarine.

Naime, žena od 57 godina zadobila je teške povrede kada su je napala dva psa rase kane korso, koja je čuvala svom sinu.

Žena je čuvala pse, jer joj je sin bio inostranstvu, a nesreća se dogodila kod Beranske ulice kod Trošarine.

Pošto ekipe Hitne pomoći nisu mogle da priđu ženi od pasa, morala je da interveniše i policija. Dokktor Aleksandar Čukanović iz Hitne pomoći rekao je da je njihova ekipa prevezla ženu u Urgentni centar sa teškim povredama.

U toku noći i dvojica muškaraca su povređena pri padu sa motocikla.

Nesreća u kojoj je teško povređen 28-godišnji muškarac dogodila se u 20.10 časova na uglu ulica Grčića Milenka i Ustaničke.

Muškarac star 24 godine takođe je povređen pri padu sa motora u ulici Kralja Milana ispred Narodne skupštine u 19.40 časova.

On je sa lakšim povredama prevezen u Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 119 intervencija od kojih je 20 bilo na javnom mestu, a za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.