U beogradskom naselju Rupčine, u Ulici Vojislava Lubarde, juče oko 17 časova dogodio se ozbiljan incident kada je čopor od četiri psa lutalice napao sugrađanku koja je u tom trenutku šetala svog psa.

Prema nezvaničnim informacijama, drama je počela kada su napuštene životinje krenule ka psu povređene žene. U pokušaju da zaštiti svog ljubimca, ona ga je podigla u naručje, čime je pažnju agresivnog čopora skrenula na sebe.

Psi su tada nasrnuli na ženu, nanoseći joj više ugriza u predelu nogu.

Prema prvim saznanjima, ona je stabilno, ali je pretrpela veliki šok. O ovom slučaju odmah su obaveštene sve nadležne službe. 

MUP je izašao na lice mesta radi uviđaja. Obaveštena je i služba "Veterine Beograd" radi lociranja i hvatanja agresivnih pasa.

Nadležni organi ispituju da li je ovaj čopor od ranije poznat po incidentima u ovom delu naselja.

ŽENU (57) IZUJEDALA DVA PSA KOD TROŠARINE: Napala je dva kane korsa koja je čuvala svom sinu, Hitna nije mogla da joj priđe, došla i policija! Teško povređena
hitna pomoć

 Stanovnici Ulice Vojislava Lubarde ističu da su psi lutalice sve češći problem u perifernim naseljima i apeluju na hitno rešavanje ovog bezbednosnog pitanja pre nego što dođe do još težih posledica.

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Ilustracija

