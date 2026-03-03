ČOPOR LUTALICA IZUJEDAO ŽENU U RUPČINAMA NA ČUKARICI: Psi kidisali na nju jer je napravila ovu kobnu grešku
U beogradskom naselju Rupčine, u Ulici Vojislava Lubarde, juče oko 17 časova dogodio se ozbiljan incident kada je čopor od četiri psa lutalice napao sugrađanku koja je u tom trenutku šetala svog psa.
Prema nezvaničnim informacijama, drama je počela kada su napuštene životinje krenule ka psu povređene žene. U pokušaju da zaštiti svog ljubimca, ona ga je podigla u naručje, čime je pažnju agresivnog čopora skrenula na sebe.
Psi su tada nasrnuli na ženu, nanoseći joj više ugriza u predelu nogu.
Prema prvim saznanjima, ona je stabilno, ali je pretrpela veliki šok. O ovom slučaju odmah su obaveštene sve nadležne službe.
MUP je izašao na lice mesta radi uviđaja. Obaveštena je i služba "Veterine Beograd" radi lociranja i hvatanja agresivnih pasa.
Nadležni organi ispituju da li je ovaj čopor od ranije poznat po incidentima u ovom delu naselja.
Stanovnici Ulice Vojislava Lubarde ističu da su psi lutalice sve češći problem u perifernim naseljima i apeluju na hitno rešavanje ovog bezbednosnog pitanja pre nego što dođe do još težih posledica.
