Na Fejsbuku, u grupi koja se bavi oglašavanjem nestalih i pronađenih kućnih ljubimaca u Beogradu, objavljen je apel za pomoć u pronalaženju psa koji je pobegao iz pansiona.

U pitanju je pas rase kane korso, ženka po imenu Džoj koja je, nažalost, iz nekog razloga pobegla iz pansiona za pse koji se nalazi u Obrenovcu.

Džoj ima dve godine, sterilisana je i čipovana. Kako u objavi piše, nije poznato šta joj se desilo i zbog čega je pobegla, ali u komentarima stoji pretpostavka da se otrgla u šetnji.

Džoj je veoma uplašena.

Screenshot 2026-03-09 115058.jpg
Foto: Facebook printscreen/Izgubljeni i nađeni ljubimci u Beogradu

Ukoliko primetite negovanu ženku kane korso koja luta, prijavite u FB grupi Izgubljeni i nađeni ljubimci u Beogradu.

 Nagrada za pronalaženje Džoj je 1.000 evra.

Kurir.rs/Telegraf/Facebook Izgubljeni i nađeni ljubimci u Beogradu

