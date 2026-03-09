Nije poznato šta joj se desilo i zbog čega je pobegla, ali u komentarima stoji pretpostavka da se otrgla u šetnji.
NAGRADA 1.000 EVRA KO NAĐE DŽOJ! Pobegla iz pansiona u Obrenovcu, sad je svi traže! Uplašena je i izgleda ovako (FOTO)
Na Fejsbuku, u grupi koja se bavi oglašavanjem nestalih i pronađenih kućnih ljubimaca u Beogradu, objavljen je apel za pomoć u pronalaženju psa koji je pobegao iz pansiona.
U pitanju je pas rase kane korso, ženka po imenu Džoj koja je, nažalost, iz nekog razloga pobegla iz pansiona za pse koji se nalazi u Obrenovcu.
Džoj ima dve godine, sterilisana je i čipovana. Kako u objavi piše, nije poznato šta joj se desilo i zbog čega je pobegla, ali u komentarima stoji pretpostavka da se otrgla u šetnji.
Džoj je veoma uplašena.
Foto: Facebook printscreen/Izgubljeni i nađeni ljubimci u Beogradu
Ukoliko primetite negovanu ženku kane korso koja luta, prijavite u FB grupi Izgubljeni i nađeni ljubimci u Beogradu.
Nagrada za pronalaženje Džoj je 1.000 evra.
Kurir.rs/Telegraf/Facebook Izgubljeni i nađeni ljubimci u Beogradu
