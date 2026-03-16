Slušaj vest

Za Lumi je nuđena i nagrada od 1.000 evra, a od kraja januara, kada je nestala, do sada, Lumi je viđana i fotografisana nekoliko puta ali niko nije uspeo da je zadrži dok vlasnici ne dođu.

U trenutku nestanka imala je samo roze bisernu ogrlicu. Sićušna i bela, prosto je neverovatno kako je tako dugo po hladnoći uspela da opstane sama na ulici.

1/6 Vidi galeriju Pronađena Lumi, pas kog je tražio ceo Beograd Foto: Facebook Printscreen

Njeni vlasnici koji nijednog trenutka nisu prestali da je traže molili su Beograđane koji je vide da je zadrže, a prepoznati je, bilo je lako:

"Lumi je manjeg rasta, plašljiva, ima i izbačene zube, pa je lako prepoznatljiva. Postoji mogućnost da će se vraćati ka zgradi gde živi, ugao Đušine i Dalmatinske ulice.

Molimo vas, ako je vidite, ne jurite je, pokušajte da je zadržite ako možete, pisali su oni iz dana u dan, ne gubeći nadu da je pronaći i vratiti kući", pisali su oni svakog dana na mrežama ne odustajući nijednog trena od svoje ljubimice.