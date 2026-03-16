NAĐENA LUMI! Maleni pas za kog je nagrada bila 1.000 evra i kog je tražio ceo Beograd konačno je kod kuće sa svojima! Njena priča je za film (FOTO)
Za Lumi je nuđena i nagrada od 1.000 evra, a od kraja januara, kada je nestala, do sada, Lumi je viđana i fotografisana nekoliko puta ali niko nije uspeo da je zadrži dok vlasnici ne dođu.
U trenutku nestanka imala je samo roze bisernu ogrlicu. Sićušna i bela, prosto je neverovatno kako je tako dugo po hladnoći uspela da opstane sama na ulici.
Njeni vlasnici koji nijednog trenutka nisu prestali da je traže molili su Beograđane koji je vide da je zadrže, a prepoznati je, bilo je lako:
"Lumi je manjeg rasta, plašljiva, ima i izbačene zube, pa je lako prepoznatljiva. Postoji mogućnost da će se vraćati ka zgradi gde živi, ugao Đušine i Dalmatinske ulice.
Molimo vas, ako je vidite, ne jurite je, pokušajte da je zadržite ako možete, pisali su oni iz dana u dan, ne gubeći nadu da je pronaći i vratiti kući", pisali su oni svakog dana na mrežama ne odustajući nijednog trena od svoje ljubimice.
Kurir.rs/Facebook