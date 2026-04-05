Kod Brankovog mosta, u autobusu na liniji 95 oko 19:20 časova, došlo je do sukoba između putnika.

Dok su putnici izlazili iz autobusa, jedan od putnika koji je bio u pratnji sa još dve osobe, je izvadio nož i biber sprej i nije dozvoljavo jednoj osobi da napusti vozilo, nakon čega je i isprskao biber sprejem.

Nakon incidenta, naoružani putnik sa još dve osobe pokušava da se udalji sa lica mesta ali ubrzo nakon toga ih je sačekala policija.

Kada je policija došla na lice mesta, pokušala je sa svima da obavi razgovor ali je muškarac sa hladnim oružjem pružao otpor i policiji, nakon čega je savladan i oboren na zemlju kako bi mu se stavile lisice.