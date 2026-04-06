Odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Beograda uređuje se radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata u vreme vaskršnjih praznika, podsetili su iz Sekretarijata za privredu.

Privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu:

– na Veliki petak, 10. aprila, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugi), moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati,
– u subotu, 11. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati,
– na Vaskrs, 12. aprila, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni,
– drugog dana Vaskrsa, 13. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

U dane vaskršnjih praznika, od 10. do 13. aprila, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice u vreme navedenih praznika na državnim putevima I i II reda, kao i na opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Ne propustiteBeogradOvo je detaljno radno vreme pijaca za uskršnje praznike: Objavljena satnica i za parkinge i garaže
Pijaca i tezge sa voćem i povrćem

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane vaskršnjih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena, precizirano je u saopštenju.

Ne propustiteBeogradKOMŠIJE NE VERUJU ŠTA PENZIONERKA LJILJA GAJI U PLASTENIKU Izljubi ih, priča im i tepa kao deci: Lepotani moji! Ozbiljan biznis za sve koji ne vole da rade leti
BeogradKASARNA ŽARKOVO: Vojnotehnički institut vrši ispitivanja od danas do 9. aprila
BeogradDA SE NIKAD NE ZABORAVI KOLIKO JE BEOGRAD STRADAO: Danas se navršava 85 godina od nacističkog nemačkog bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu
BeogradOD DANAS FESTIVAL CVEĆA I MEDA U POŽEŠKOJ: Bogat izbor najlepših sezonskih biljaka, proizvoda od meda, začina i raznovrsnih rukotvorina
BeogradRAZGLEDANJE BEOGRADA OTVORENIM AUTOBUSOM: Subotom i nedeljom u dva termina, vožnja traje oko 70 minuta
