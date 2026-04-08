Jutarnji špic u Beogradu protiče uz velike gužve na ključnim saobraćajnicama, dok je centralna gradska zona za sada uglavnom prohodna.

Najveće zadržavanje beleži se na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, gde je situacija gotovo identična onoj od juče – vozila se otežano kreću, a kolone su dugačke i usporavaju prilaz mostu. Putnička vozila koriste i autobuske žute trake za prilaz mostu. Ozbiljna opterećenja prisutna su i na Brankovom mostu, kao i u kružnom toku kod TC "Ušće", gde je pojačan intenzitet saobraćaja u oba pravca.

Na mostu Gazela, iako je prisutan uobičajen jutarnji špic, primećuje se blago smanjenje intenziteta saobraćaja u odnosu na ranije jutarnje sate.

Pored Pančevačkog mosta, jedna od najkritičnijih tačaka ovog jutra je Autokomanda, gde su zadržavanja značajna i saobraćaj se odvija usporeno.

U centralnim gradskim ulicama situacija je nešto povoljnija – Nemanjina i Kneza Miloša su prohodne, dok na Trgu Nikole Pašića i Trgu republike trenutno nema većih gužvi.