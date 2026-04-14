Sezona grejanja se sutra zvanično završava, međutim vreme je još uvek varljivo i večernje temperature mogu da budu niske.

Direktor Beogradskih toplana Vanja Vukić rekao je za RTS da su radijatori bili topli i poslednjih dana sezone, a da će se grejanje nastaviti ukoliko prosečna temperatura padne ispod 12 stepeni.

- Jutros su bili topli radijatori. I danas, kao i sutra ujutru, na dan zvaničnog završetka grejne sezone, očekujemo da će stanovi biti topli. Kao što smo obećali na početku, građani nisu imali razloga za brigu - kaže Vukić.

Istakao je da je u pitanju jubilarna, šezdeseta grejna sezona, koja je, kako navodi, protekla bez većih problema.

- Ovo je jedna od najuspešnijih sezona – sa malim brojem reklamacija i kvarova, kako na proizvodnim postrojenjima, tako i na grejnoj mreži - navodi Vukić.

Grejanje i posle 15. aprila – pod određenim uslovima

Iako se sezona formalno završava 15. aprila, postoji mogućnost da grejanje bude produženo, u zavisnosti od vremenskih prilika.

- Po odluci Skupštine grada, grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, ali može početi ranije – od 1. oktobra, i trajati do 3. maja, ukoliko temperature to zahtevaju - objašnjava Vukić.

- Ako prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni, nastavljamo sa grejanjem. Važno je da se ta temperatura odnosi na ceo dan, uključujući i noć, kako građani ne bi osetili hladnoću u stanovima - ističe Vukić.

Pripreme za novu sezonu odmah po završetku

Po okončanju grejne sezone, u "Beogradskim elektranama" odmah počinju pripreme za narednu zimu.

- Krećemo sa remontima i obnovom sistema kako bismo spremno dočekali sledeću, 61. grejnu sezonu. Obezbedićemo dovoljno energenata i stabilan rad sistema - kaže Vukić.

Dodaje da očekuje da će i naredna sezona biti najmanje podjednako uspešna, uz poruku da građani ne treba da strahuju za kvalitet grejanja.

- Građani ni u narednom periodu neće imati razloga da brinu da li će im stanovi biti topli - poručio je direktor "Beogradskih elektrana".

Kurir/ RTS