VOŽDOVAC, PALILULA, ZEMUN, ČUKARICA... Dug spisak isključenja, danas na udaru čak devet gradskih opština – bez struje i jedno CELO NASELJE
Spisak isključenja struje.
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: AZANjSKA: 58,62,74A-84,106,69-71,81,85,89, ĐALINSKA: 2-16,20,1-9,15-21A, IDVORSKA: 22, ORLOVATSKA: 4-12A,3-5, UZDINSKA: 28-34,38-42,17-21,57, Naselje Krnjača: ATLANSKA: 16-18, BELOBRDSKA: 2-4,12-30,38-48,52-56,1-3,7,11-19,23-29,39-41, BUJANOVAČKA: 2-8,14,20,24-26,30-30A,36-38,1-3,9-11,15-17,25-37, DUŠKA POPOVA: 4,8,12-16,20-32, GOSPOĐE TASTI: 1-7,13-19,23-25,29-31, IDVORSKA: 19, LjEVOŠKA: 2-6,10B,14-22A,26,3-5,9-15, MILOŠA MILUTINOVIĆA: 4-16,24-28,32,1-3,7-17,21, MIROVAČKA: 2-8,16-24,28-38,42-46,1-1A,9,13-19,23-43,47, ORLOVATSKA: 11, PAKRAČKA: 24A-26,33,37A, UZDINSKA: 48-56,31-41,45-51, VRANOVAČKA: 2-4,8-12A,1-9,13-19,23,33,39,49-51A,
09:00 - 14:00 SIME ŠOLAJE: 18-18A,27A,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje KUMODRAŽ: GUNjAK: bb,4-10,11-11F/8,
Čukarica
08:30 - 14:00 ADA CIGANLIJA: BB,BB,BB,BB,BB,bb,bb,bb,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,
Novi Beograd
08:30 - 14:30 BULEVAR NIKOLE TESLE: 1A,
Zemun
08:30 - 14:30 BULEVAR NIKOLE TESLE : 2-14, DžONA KENEDIJA: 1-7, JOVANA SUBOTIĆA: 10-12V/2, KARAĐORĐEVA: 8-10, KEJ OSLOBOĐENjA: bb,2-2,13B-13f, STEVANA MARKOVIĆA : 1-11,
Grocka
08:00 - 14:00 Naselje LEŠTANE: AVALSKA: 2-6,12-18,1-5,9-13,17-29,35-37, BRANKA ĆOPIĆA: 4-24,36,15-37,43, KREMENjE: 23 A,2-14,46-60A,1-15A,21-23,27-33B,47,59,65-69, KRUŽNI PUT: 4C-6B, MALO POLjE: 3, PETRA ŽIVKOVIĆA: 2-10,14-18,22,26-40,46,3-23D,29-31A,43A-45,49,53, PLANTAŽA: 2-4,8A-10E,1-7A, RAVAN: 8-30B,62,7-15,19-21,55A,71,75,81-93,101-107,
09:00 - 15:00 Naselje VRČIN: BOJANSKA: 2-10,1-5, BOSANSKA: 2-6,24-26,1-31A,35-43,47-47A,61-63, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 9, GODNjIČKA: 4A-14,18-20A,24,30-32,36-40,1-3,7-11,17, GODNjIČKA 1. DEO: 2-12,18-22,28,5,21, INDUSTRIJSKA: 12-18,22,23-27, IVE LOLE RIBARA: 2-12,16-30,34-42,1-7,11-13,17-31,35,41, KOSOVSKA: 2-6,10,1, MILETE CEROVCA: 2-18,22-30A,34-42A,46-72,1-43,47-51,55-75A,79-87A,97, MILUTINA BOJIĆA: 4,26-28,32,11, MOŠE PIJADE: 10-10A, MOSTARSKA: 2-4,8,14-18A,1-21, NEGOTINSKA: ,BB,2-6,10-16,1-23, OBLAKOVSKA: 6-14A,26B,3-13, RUDNIČKA: 2-4A,8,12,22,32,1-1A,7A-9,13-15,25, ŠABAČKA: BB,,2-8,32,1-7, SAVE KOVAČEVIĆA: 6-28,32-72,17-21,25-39,43-51,55-69,73-87,91-95, SITNIČKA: 2,24,1, SKADARSKA: 2A-12A,16-16B,20,1-5,9-35, STRUMIČKA: 2,6-10,16,20-22,1-7,13,21,25, ŠUMATOVAČKA: 2-4,14,1-9, TANASKA RAJIĆA: 2-4A,8-36,1-9A,13-13A,17-23,27B, VASE ČARAPIĆA: ,BB,2-10A,14-18,1-7A,11,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BARIČ: BUDE DAVIDOVIĆA: 4,28,40-42,43, DUVANIŠTE: 2, KOJEVIĆA KRAJ: 3, KOLONIJA 1.DEO: 0-24,40,180,1-25, OBRENOVAČKI PUT: 0BB-20,24-34,38-54G,3-11,15,21-33, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 36-36A,40-44,54-58,1000,1,5A,21-21A,27-29, RADNIČKA: 32,52,1, ŽELEZNIČKA: 57, Naselje MISLOĐIN: BARIČKI PUT: 40B, BRĐANSKA: 19, KOD ŠTALA: 43, KOD T.S: 27, KOD VOJSKE: 0,6-8,60,66,78,112,116-116,128,5,13,25,105,113A,121-125, KOVANČINA: 2,8-12C,36,1-3F,9B-19E,23A-31,39B,83,87B,133-135,1111, KOVANČINA 1 DEO: 18,48,7A-9V,13,17, KOVANČINA 2 DEO: 2-2B,10-12A,16A-18V,28A,1B-3F,19-19G,23-29G,33-33K,37A, KOVANČINA 3.ULICA: 6-10,16-18,3-7,11,15, KOVANČINA 4 ULICA: 2-6,14-16,60,1-1H,7,13,19-19A,23, MISLOĐINSKA: 26,30A,34-34A,38-40A,46-52A,56-56A,60,76-78B,82,114A,37,59A-59B,63-63A,75A,79-81B,89,93-101J, OBRENOVAČKI PUT: 12-14,28E,32-62,66-84,7,11-15,19-21B,45A,1111B., PUT ZA VODOVOD: 8, SELO: 97B, ULICA 1: 24,28, VAGAN: 2,8-12,16,28,36,11,23A,31,35-37, VODOVODSKA: 5A-5Đ,11G,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje MARKOVAC: MARKOVAC: 4-4B,8A,28,1A,13A,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Prkosava.
Kurir.rs