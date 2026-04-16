hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Teška nesreća u Sremčici, povređen mlađi muškarac
Slušaj vest
Muškarac star 34 godine teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Sremčici, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Saobraćajna nesreća se dogodila u Beogradskoj ulici u 19.48 časova.
Ekipe Hitne pomoći su protekle noći obavile ukupno 98 intervencija, od kojih je 19 bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični pacijenti.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši