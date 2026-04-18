Planirani radovi na mreži donose višesatna isključenja u opštinama Stari grad, Savski venac, Zemun, Rakovica i Barajevo.
ISKLJUČENJA STRUJE
Radovi i tokom vikenda: Potrošači u pet beogradskih opština danas ostaju bez struje, u dve će isključenja trajati čak 10 SATI
Spisak isključenja struje.
Stari grad
08:00 - 18:00 BUL. DESPOTA STEFANA: BB,54-56C,49-63, DRINČIĆEVA: 34,40-40,27-29F/8, GUNDULIĆEV VENAC: 3-3,15, PALMOTIĆEVA: 20A-30,35-37, TAKOVSKA: 43,
Savski venac
07:00 - 17:00 KNEZA MILOŠA: 20,
Rakovica
09:00 - 12:00 OSLOBOĐENjA: 29,
Zemun
08:30 - 16:00 BATAJNIČKI DRUM: 12-12,
Barajevo
08:00 - 16:00 Naselje BARAJEVO: STARA LIPOVICA: 170-176A,182,186-194F,230-230A,217-223,227-229A,
