Noć uoči 39. Beogradskog maratona, radnici "Parking servisa" provode na prestoničkim ulicama kako bi sa trase, kojom će trkači proći, dizalicama uklonili ostavljena vozila. A pre odlaska na teren, tradicionalno večeraju pasulj sa kolegama iz drugim gradskih službi, koji takođe učestvuju u organizaciji maratona.

Večeras su na Starom sajmištu, u prostorijama "Parking servisa" radnici ovog komunalnog preduzeća ugostili sekretara Sekretarijata za saobraćaj Bojana Bovana i gradskog sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darka Glavaša, kao i Darka Habuša, direktora "Beogradskog maratona", predstavnike Saobraćajne policije, Komunalne milicije, drugih gradskih službi i komunalnih preduzeća.

Tradicionalni pasulj pred maraton Foto: JKP "Parking servis

Čuveni pasulj, za svoje kolege i goste, već duže od tri decenije priprema radnik „Parking servisa“ Dragan Gligorić, a svi koji su ga probali kažu da upravo taj obrok, pripremljen s posebnom pažnjom, daje snagu i podiže duh pred noćni rad koji sledi, kako bi sve bilo spremno za sutrašnji maraton.

Ne propustiteOstali sportoviMANIFESTACIJE: U susret Beogradskom maratonu, kompanija Ekspo 2027 pokrenula niz aktivnosti
BeogradZbog maratona se zatvara pola Beograda: Saobraćaj se obustavlja već danas! Detaljna trasa trka, ove ulice izbegavajte
BeogradPOČINJU "BEOGRADSKI DANI PORODICE" Dva meseca besplatnih događaja širom grada: Od maratona do koncerata - evo šta sve donosi manifestacija! (FOTO)
BeogradVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA VOZAČE U BEOGRADU Uklonite vozila sa trase Beogradskog maratona - sledi premeštanje!
Ostali sportoviBEOGRADSKI MARATON ULAZI U ISTORIJU: Evo šta sve treba da znate o jednoj od najdugovečnijih manifestacija u Srbiji
