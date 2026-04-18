Zbog održavanja više sportskih manifestacija u Beogradu, uključujući polumaraton, štafetni polumaraton i trku na 10 kilometara, danas će doći do izmena u radu i trasama više linija javnog gradskog prevoza. Iz Sekretarijata za javni prevoz saopšteno je da će izmene biti vremenski raspoređene tokom celog dana, u skladu sa kretanjem učesnika i zatvaranjem pojedinih ulica, prenose domaći mediji.

Tramvajske linije

Kada je reč o tramvajskim linijama, linija 2L do 8 časova saobraća u redovnom režimu, a zatim nastavlja po izmenjenom režimu zbog ranije najavljenih radova u Karađorđevoj ulici. U periodu od 8 do 12.30 časova tramvaji se upućuju u garažu, dok od 12.30 do 17 časova linija ponovo funkcioniše u redovnom režimu. Nakon toga, od 17 do 19.30 časova tramvaji se ponovo povlače u garažu, a od 19.30 časova do kraja dana saobraćaj se vraća na uobičajeni režim.

Linije 5, 6, 7L, 7L2 i 14 neće saobraćati od ponoći do ponedeljka u 03.30 časova.

Linija 10 će do 8 časova raditi redovno. U periodu od 8 do 12.30 časova tramvaji će čekati na trasi, dok će od 12.30 do 17 časova saobraćati u redovnom režimu. Od 17 do 19 časova ponovo je predviđeno zadržavanje na trasi, dok će od 19 časova do kraja dana linija ponovo raditi uobičajeno.

Linija 9L do 8 časova radi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Starom savskom mostu i u Ulici antifašističke borbe. Od 8 do 10.30 časova tramvaji će raditi na relaciji Banjica- Autokomanda. Od 10.30 do 17, linija radi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Starom savskom mostu i u Ulici antifašističke borbe. Od 17 do 19.30 tramvaji će raditi na relaciji Banjica- Autokomanda, dok će od 19.30 časova do kraja rada linija raditi u redovnom režimu.

Linija 12L do 8 časova linija radi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici Ruzveltovoj. Od 8 do 10.30 tramvaji će raditi na relaciji: Banovo brdo- Gospodarska mehana. Od 10.30 do 17 linija radi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici Ruzveltovoj. Od 17 do 19.30 časova tramvaji će raditi na relaciji: Banovo brdo- Gospodarska mehana, dok će od 19.30 časova do kraja rada linija raditi u redovnom režimu.

Trolejbuske linije

Kada su u pitanju trolejbuske linije, zbog starta i cilja na Trgu republike, trolejbusi sa svih linija će vezu sa garažom ostvarivati preko tehničke veze (od Trga Slavija ulicama Nemanjinom, Kneza Miloša, Takovskom, Cvijićevom, Poenkareovom, Venizelosovom, Žorža Klemensoa, Gundulićev venac).

Linije 28 i 40 do nedelje do kraja dana neće saobraćati.

Linije 19, 21 i 22 do 8 časova rade u redovnom režimu, dok će od 8 do 10.15 časova trolebusi će čekati na trasi u Ulici Makenzijevoj, a od 10.15 do 17 časova, nakon puštanja Trga Slavije u saobraćaj, linije rade u redovnom režimu. Od 17 do 19.15 časova, trolebusi će čekati na trasi u Ulici Makenzijevoj, a od 19.15 časova do kraja rada linije rade u redovnom režimu.

Linija 29 do 8 časova radi na potezu Medaković 3- Trg Slavija. Od 8 do 10.15 časova, trolebusi će čekati na trasi u Ulici Makenzijevoj. Od 10.15 do 17 časova, nakon puštanja Trga Slavije u saobraćaj, linija radi na potezu Medaković 3- Trg Slavija. Od 17 do 19.15 časova, trolebusi će čekati na trasi u Ulici Makenzijevoj, dok će od 19.15 časova do kraja dana linija radi na potezu Medaković 3- Trg Slavija.

Autobuske linije

Kada su u pitanju autobuske linije neće saobraćati EKO 1 i EKO2.

Linija 2A do 8 časova radi u redovnom režimu, od 8 do 13 časova vozila se upućuju u garažu, dok se od 13 do 17 raditi u redovnom režimu, od 17 do 20 časova, vozila se upućuju u garažu, dok će od 20 do kraja dana linija raditi u redovnom režimu.

Linija 6A do 8 časova radi na relaciji Ustanička- Vukov spomenik, od 8 do 10.30 časova vozila čekaju na trasi, od 9.30 do 17 časova linija radi u redovnom režimu, od 17 do 19.30 časova vozila čekaju na trasi, dok od 19.30 do kraja dana linija radi u redovnom režimu.

Linija 7A do 9 časova radi u redovnom režimu, od 9 do 13 časova vozila se upućuju u garažu, od 13 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 9A do 9 časova radi u redovnom režimu. Od 9 do 13 časova vozila se upućuju u garažu, od 13 do 17 linija radi u redovnom režimu. Od 17 do 20 časova linija će saobraćati redovno do Milentija Popovića, zatim do kružnog toka TC "Ušće" gde će vršiti promenu smera- Milentija Popovića i dalje redovnom trasom prema Bloku 72, od 20 do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 15 do 8 časova radi u redovnom režimu, od 8.00 do 13.00 linija će saobraćati redovno do kružnog toka kod TC "Ušće" -Bulevar Mihajla Pupina- Ušće-Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnom trasom ka Zemunu, od 13 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 16 do 8 časova radi u redovnom režimu, dok će od 8. do 12.30 biti kružna i saobraćaće sledećom trasom: Karaburma 2- Salvadora Aljendea- Marijane Gregoran- Vojvode Micka Krstića- Višnjička- Bulevar despota Stefana- Cvijićeva- Poenkareova- Jovana Avakumovića- Bulevar despota Stefana- Višnjička- Vojvode Micka Krstića- Marijane Gregoran- Salvadora Aljendea- Karaburma 2, dok će od 12.30 do 17, linija radi u redovnom režimu, dok će od 17 do 20, linija se deli na dva dela u kružne, i to:16A: Karaburma 2- Jovana Avakumovića- Karaburma 2. Trasa linije: Karaburma 2- Salvadora Aljendea- Marijane Gregoran- Vojvode Micka Krstića- Višnjička- Bulevar despota Stefana- Cvijićeva- Poenkareova- Jovana Avakumovića- Bulevar despota Stefana- Višnjička- Vojvode Micka Krstića- Marijane Gregoran- Salvadora Aljendea- Karaburma 2. Linija 16B: Novi Beograd /Paviljoni/- TC "Ušće"-Novi Beograd /Paviljoni/ ići trsom Novi Beograd /Paviljoni/- Bulevar Maršala Tolbuhina- Bulevar Mihajla Pupina- kružni tok kod TC "Ušće" gde će izvržiti promenu smera- Bulevar Mihajla Pupina- Bulevar Maršala Tolbuhina- Novi Beograd /Paviljoni/. Od 20 časova do kraja rada linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 17 do 8 časova radi u redovnom režimu, od 8 do 13 časova linija na relaciji Konjarnik-Zemun /Gornji grad/ saobraća sledećom trasom:Ustanička- Moto-put M11- Bulevar Arsenije Čarnojevića- Tošin bunar- Pariske Koumune- Bulevar Maršala Tolbuhina- Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom, od 13 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 18 do 8 časova linija radi u redovnom režimu, od 8 do 13 časova radi na potezu Zemun (Bačka)- Medaković 3 trasom: Bulevar Arsenije Čarnojevića- Tošin bunar i dalje redovnom trasom, od 13 sati do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 23 do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 12 sati lnija se deli na dva dela u kružne.

Linija 23A: Karaburma 2- Jovana Avakumovića- Karaburma 2, čija će trasa biti redovnom trasom do Bulevara despota Stefana- Cvijićeva- Peonkareova- Jovana Avakumovića - Bulevar despota Stefana i dalje redovno ka Karaburmi 2. Linija 23B: Vidikovac- Nemanjina- Vidikovac, čija će trasa biti od 8 do 13 sati redovnom trasom do Mostarske petlje- Savska- Sarajevska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša- Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu, dok će od 12 do 17 linija raditi u redovnom režimu. Od 17 do 20 linija se deli na dva dela u kružne, a od 20 časova do kraja dana linija radi u redovnom režimu;

Linija 24 do 8.00 časova saobraćaće redovno do Cara Dušana, Francuska- kroz terminus "Trg republike"- Braće Jugović- Makedonska- Trg republike- Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati svojom redovnom trasom. Od 8 do 13 časova linija neće raditi, a od 13 do 17 linija će saobraćati ulicama: Tadeuša Košćuškog- Cara Dušana- Džordža Vašingtona- Takovska- Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom. Od 17 do 20 časova linija neće raditi, a od 20 časova do kraja dana linija će saobraćati redovno do Cara Dušana, Francuska- kroz terminus "Trg republike"- Braće Jugović- Makedonska- Trg republike- Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati svojom redovnom trasom.

Linije 25 i 25P do 8 časova rade u redovnom režimu. Od 8 do 10.30 časova linija se deli na dva dela u kružne i to 25A i 25PA: Karaburma 2 (Mirijevo 4)- Cvijićeva- Karaburma 2 (Mirijevo 4), a trasa linije je redovnom trasom do Mije Kovačevića, kružni tok kod Bogoslovije- Severni bulevar- Veljka Dugoševića- Svetog Nikole- Ruzveltova i dalje redovno ka Karaburmi 2 (Mirijevu 4). Linija 25B i 25PB: Kumodraž- Krunska- Kumodraž, redovnom trasom do Maksima Gorkog-kružni tok ulice Maksima Gorkog, Mileševska, Kursulina i Krunska, gde će vršiti promenu smera a zatim će nastaviti ulicom Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom ka Kumodražu. Od 10.30 do 17.00 linije rade u redovnom režimu, od 17 do 19.30 časova linija se ponovo deli na dva dela u kružne linije.

Linija 26 do 8 časova saobraćaće ulicama: Dunavska-Dubrovačka- Cara Dušana- Francuska- kroz terminus "Trg republike"- Braće Jugović- Makedonska- Trg republike- Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 8 do 10.30 linije sa terminusa "Dorćol /Duanvska/" neće saobraćati, dok linije koje saobraćaju sa terminusa "Naselje Braće Jerković" će saobraćati redovno do Maksima Gorkog- do kružnog toka ulice Maksima Gorkog, Mileševska, Kursulina i Krunska, gde će vršiti promenu smera a zatim će nastaviti ulicom Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom ka terminusu "Naselje Braće Jerković". Od 10.30 do 13 časova, linija će saobraćati ulicama Dunavska-Žorža Klemensoa- Venizelosova- Cvijićeva- Takovska- Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom, a od 13 do 17 časova linija će saobraćati redovno. Od 17.00 do 19.30 linija će saobraćati ulicama: Dunavska-Cara Dušana- Bulevar despota Stefana- Braće Jugović- Makedonska- Trg Republike i dalje redovnom trasom. Od 19.30 do 20 časova linija će saobraćati ulicama Dunavska- Žorža Klemensoa- Venizelosova- Cvijićeva- Takovska- Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom, dok će od 20 sati do kraja dana ići redovnom trasom.

Linija 27 će saobraćati redovnom trasom.

Linije 27E i 35 od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova rade u redovnom režimu. Od 8 do 11.00 časova linije će saobraćati redovno do Bulevara despota Stefana- Cvijićeva- Ponekareova- Jovana Avakumovića- Bulevar despota Stefana i dalje redovnim trasama ka Mirijevu i Lešću. Od 11 do 17 časova linije će saobraćati redovno Bulevara despota Stefana, Cvijićeva- Takovska- Trg Nikole Pašića- Dečanska- Terazijski tunel- Brankova i dalje redovnim trasama. Od 17 do 19 časova linija će saobraćati redovno do Bulevara despota Stefana-Cvijićeva- Ponekareova- Jovana Avakumovića- Bulevar despota Stefana i dalje redovnim trasama. Od 19 do 20 časova linija će saobraćati redovno do Bulevara despota Stefana, Cvijićeva- Takovska- Trg Nikole Pašića- Dečanska- Terazijski tunel- Brankova i dalje redovnim trasama, dok će od 20 sati do kraja dana biti u redovnom režimu.

Linija 31 do 8 časova saobraćaće ulicama: redovno trasom do Kolarčeve, Trg republike- Makedonska- Braće Jugović do okretnice Trg Republike, dok će u suprotnom smeru saobraćati Trg Republike- Braće Jugović- Makedonska- Trg Republike- Kolarčeva i dalje redonom trasom. Od 8 časova do 10.15 časova linija saobraća do terminusa Birčaninova i to: Bulevar oslobođenja- Tiršova-Katićeva- Birčaninova- Bulevar Oslobođenja. Od 10.15 do 13 časova linija će saobraćati na relaciji Konjarnik- Trg Slavija, od 13 do 17 časova linija će saobraćati ulicama: redovno trasom do Kolarčeve, dok u suprotnom smeru će saobraćati Trg Republike- Braće Jugović-Makedonska- Trg republike- Kolarčeva i dalje redovnom trasom. Od 17 do 18.30 časova linija će saobraćati do terminusa Birčaninova i to: Bulevar oslobođenja- Tiršova- Katićeva- Birčaninova- Bulevar Oslobođenja. Od 18.30 do 20 časova, linija će saobraćati na relaciji Konjarnik – Trg Slavija, a od 20 sati do kraja dana linija će saobraćati redovno.

Linija 32 do 8.00 časova radi u redovnom režimu, od 8 do 10.30 časova linija će saobraćati ulicama: redovnom trasom do kružnog toka kod Bogoslovije- Severni bulevar- Veljka Dugoševića- Svetog Nikole- Ruzveltova i dalje redovno ka Višnjici. Od 10.30 do 17 časova linija radi u redovnom režimu. Od 17 do 19.30 časova linija će saobraćati redovnom trasom do kružnog toka kod Bogoslovije - Severni bulevar- Veljka Dugoševića- Svetog Nikola- Ruzveltova i dalje redovno ka Višnjici. Od 19.30 do kraja dana linija radi u redovnom režimu.

Linije 33 i 48 do 8 časova rade u redovnom režimu. Od 8 do 10.15 časova, linije će saobraćati do terminusa Birčaninova i to: Bulevar oslobođenja-Tiršova- Katićeva-Birčaninova- Bulevar Oslobođenja. Od 17 do 18.30 časova linija će saobraćati do terminusa Birčaninova.

Linija 37 do 8 časova saobraćaće redovno do Cara Dušana, Francuska- kroz terminus "Trg republike"- Braće Jugović- Makedonska- Trg republike- Kolarčeva i dalje redovnom trasom, u suprotnom smeru saobraćaće redovnom trasom, a od 8 do 10 redovno do Mostarske petlje, Savska-Drinska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša- Mostarska petlja i dalje redovnom trasom. Do 17 časova linija će saobraćati redovno do Cara Dušana, Francuska- kroz terminus "Trg republike" i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom, a od 17 do 20 redovnom trasom.

Linije 30, 39, 42, 47, 59, 401 i 402 do 8 sati rade u redovnom režimu, od 8 do 10.15 časova do terminusa Birčaninova i to: Bulevar oslobođenja- Tiršova- Katićeva- Birčaninova- Bulevar oslobođenja. Od 10.15 časova do 17 linije rade u redovnom režimu, od 17 do 18.30 do terminusa Birčaninova, a od 18.30 časova do kraja dana u redovnom režimu.

Linija 41A do 8 sati saobraća redovnom trasom do okretnice Trg Republike, a u suprotnom smeru će saobraćati ulicama Trg Republike- Braće Jugović- Makedonska i dalje redovnom trasom. Od sutra u 8 časova do 13 časova linija će saobraćati redovno do Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja- Savska- Drinska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša- Mostarska petlja i dalje redovnom trasom. Od 13 do 17 časova, linija će saobraćati redovno do okretnice Trg Republike, od 17 do 20, inija će saobraćati redovno do Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja- Savska- Drinska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša- Mostarska petlja i dalje redovnom trasom, a od 20 časova do kraja dana, linija će saobraćati redovno do okretnice Trg Republike, dok u suprotnom smeru će saobraćati ulicama, Trg Republike- Braće Jugović- Makedonska i dalje redovnom trasom.

Linija 43 do 8 časova saobraćaće do ulice Bulevar despota Stefana, Braće Jugović- Francuska do terminusa Trg Republike, dok će u suprotnom smeru ići redovnom trasom. Od 8 do 13 časova linija saobraća do terminusa "Ž.S. Pančevaki most". Od 13 do 17 časova linija će saobraćati redovno do ulice Bulevar despota Stefana, Braće Jugović- Francuska do terminusa Trg Republike, dok u suprotnom smeru redovnom trasom, a od 17 do 20 će saobraćati do terminusa "Ž.S. Pančevaki most", od 20 časova do kraja dan, linija će saobraćati redovno do ulice Bulevar despota Stefana, Braće Jugović- Francuska do terminusa Trg Republike, a u suprotnom smeru redovnom trasom.

Linija 44 do u 8 časova saobraća redovno do ulice Cara Dušana, Francuska- kroz terminus "Trg republike" i dalje redovnom trasom, dok će i u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 8 do 13 časova, linija će saobraćati redovno od Senjaka do Mostarske petlje, Savska- Drinska- Sarajevska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša- Mostarska petlja i dalje redovnom trasom. Od 13 do 17 časova linija će saobraćati redovno do ulice Cara Dušana i dalje redovnom trasom, kao i u suprotnom smeru. Od 17 do 20 časova, linija će saobraćati redovno do Mostarske petlje i dalje redovnom trasom.

Linija 46 do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 11 časova, linija će saobraćati ulicama Moto-put M11- Mostarska petlja- Bulevar Vudroa Vilsona- Nikolaja Kravcova- Savska- mostarska petlja- Moto-put M11 i dalje redovnom trasom. Od 11 do 17 linija radi u redovnom režimu. Od 17 do 20 časova, linija će saobraćati ulicama Moto-put M11- Mostarska petlja- Bulevar vudroa Vilsona- Nikolaja Kravcova- Savska- Savski trg- Nemanjina- Kneza Miloša- mostarska petlja- Moto-put M11 i dalje redovnom trasom, dok će od 20 sati do kraja dana biti u redovnom režimu.

Linije 3A, 51, 91, 92, 511, 551, 553, 860, 860b, 860e i 860 do 8 časova rade u redovnom režimu. Od 8 do 11 časova, linije će saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića- Savska- Savski trg-Nemanjina- Kneza Miloša- mostarska petlja- Bulevar vudroa Vilsona i na delu od autobuskog stajališta "TC Galerija" do autobuskog stajališta "Kula Beograd" u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci će da čekaju vreme prolaska takmičara maratona ulicom Bulevar vojvode Mišića, odnosno dok se ne uspsotavi saobraćaj u ulici Bulevar vojvode Mišića. Od 11 do 17 časova linije 51, 511, 601 radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Karađorđeva, dok linije 3A, 91, 92, ,551, 553, 860, 860b, 860e i 860m rade u redovnom režimu. Od 17 do 19.30 časova, linije će saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića- Savska- Savski trg- Nemanjina- Kneza Miloša- Mostarska petlja- Bulevar Vudroa Vilsona i na delu od autobuskog stajališta "TC Galerija" do autobuskog stajališta "Kula Beograd" u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci će da čekaju vreme prolaska takmičara maratona ulicom Bulevar vojvode Mišića, odnosno dok se ne uspsotavi saobraćaj u ulici Bulevar vojvode Mišića. Od 19.30 časova do kraja dana, linije 51, 511, 601 radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Karađorđeva, dok linije 3A, 91, 92,551, 553, 860, 860b, 860e i 860m rade u redovnom režimu.

Linije 52, 53 i 5U do 8 časova saobraćaju reu dovnom režimu. Od 8 časova do 10.30 linije će saobraćati ulicama Drinska- Sarajevska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša i dalje redovnom trasom. Od 10.30 do 13 časova linije saobraćaju redovnom trasom do Drinska- Sarajevska -Hajduk Veljkov venac- Balksanska- Admirala Geprata- Nemanjina- Kneza Miloša i dalje redovnom trasom. Od 13 do 17 časova, linije radi u redovnom režimu. Od 17 do 19.30 časova, linije će saobraćati ulicama, Drinska- Sarajevska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša i dalje redovnom trasom. Od 19.30 do 20. 00 časova linije saobraćaju redovnom trasom do Drinska- Sarajevska- Hajduk Veljkov venac - Balksanska- Admirala Geprata- Nemanjina- Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, dok će od 20 časova biti u redovnom režimu.

Linija 55 do 8 časova linija saobraća u redovnom režimu. Od 8 do 11 časova, linija će saobraćati redovno do Mostarske petlje, Bulevar vojvode Putnika- Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića- Teodora Drajzera- Bulevar vojvode Mišića- Paštrovićeva- Požeška- Kirovljeva- Visoka- Paštrovićeva- Radnička i dalje redovnom trasom, dok će i u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 11.00 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 58 od 8 do 13 časova saobraćaće redovno do Mostarske petlje, Savska- Drinska- Sarajevska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša- Mostarska petlja i dalje redovnom trasom. Od 17 do 20 časova linija će saobraćati redovno do Mostarske petlje, Savska- Drinska-Sarajevska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina- Kneza Miloša- Mostarska petlja i dalje redovnom trasom. Od 20 časova do kraja rada, linije radi u redovnom režimu.

Linija 60 do 12 časova neće raditi, od 12 časova do kraja dana radiće u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Zemunski put i u ulici Antifašističke borbe.

Linije 67 i 68 do 9 časova rade u redovnom režimu, od 9 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 13.00 časova, a od 13 časova do kraja rada linije će raditi u redovnom režimu.

Linija 70 8 časova radi u redovnom režimu, od 8 do 12.30 časova linija saobraća redovno do Nikole Dobrovića- Tošin bunar- Bulevar Arsenije Čarnojevića i dalje redovnom trasom, a od 12.30 časova do kraja rada linije će raditi u redovnom režimu.

Linije 71 i 72 do 8 časova rade u redovnom režimu, od 8 do 13 časova saobraćaće redovno do ulice Surčinska– Nedeljka Gvozdenovića- Dr Huga Klajna- Marka Čeleboovića- Nikole Dobrovića- Tošin bunar- Bulevar Arsenije Čarnojevića- petlji kod Sava Centra- Vladimira Popovića do okretnice "Novi Beograd /Blok 20/". Od 13 časova do kraja rada radiće u redovnom režimu.

Linija 73 do 8 časova radi redovnom režimu, od 8 do 13 časova linija će saobraćati redovno do ulice Jurija Gagarina, Vladimira Popovića- petlja kod Sava Centra- Bulevar Arsenije Čarnojevića- Tošin bunar- Pariske Komune- Bulevar Maršala Tolbuhina. Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom i od 13 sati do kraja dana u redovom režimu.

Linija 74 do 8 časova saobraća u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova, linija se deli na dva dela: 74A (Mirijevo 3- Cvijićeva) i 74B (Novo Bežanijsko groblje- Sava Centar). Trasa linije 74A: redovnom trasom linije 74 do ulice Svetog Nikole, Ruzveltova- Mije Kovačevića i dalje redovnom trasom ka Mirijevu. Trasa linije 74B: redovnom trasom do Partizanske Avijacije, isključenje kod "Okova"- Bulevar Arsenije Čarnojevića do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Od 13 do 17 časova radi u redovnom režimu. Od 17 do 20, linija se ponovo deli na dva dela. Od 20 časova do kraja dana linija radi u redovnom režimu.

Linija 75 do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova linija će saobraćati redovno do Partizanske Avijacije, isključenje kod "Okova"- Bulevar Arsenije Čarnojevića- petlja kod Sava Centra- Vladimira Popovića do okretnice "Novi Beograd /Blok 20/", a od 13 sati do kraja dana redovnom trasom.

Linija 76 do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova linija se upućuje u garažu. Od 13 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Dr Žorža Matea.

Linija 77 do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova, linija se deli na dva dela: 77A (Zvezdara - Cvijićeva) i 77B (Bežanijska kosa /Bolnica/- Novi Beograd /Blok 20/). Trasa linije 77A redovnom trasom linije 77 do ulice Cvijićeve, Zdravka Čelara- Mitropolita Petra- Dragoslava Srejovića- kružni tok kod Bogoslovije gde će izvršiti promenu smera kretanja, Dragoslava Srejovića – Mitropolita Petra, Zdravka Čelara i dalje redovnom trasom. Trasa linije 77B: redovnom trasom do Dr Žorža Matea, Tošin bunar Arsenije Čarnojevića- petlja kod Sava Centra- Vladimira Popovića do okretnice "Novi Beograd /Blok 20/". Od 13 do 17 časova linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Dr Žorža Matea. Od 17 do 20 časova, linija se deli na dva dela: 77A (Zvezdara – Cvijićeva) i 77B (Bežanijska kosa /Bolnica/ – Novi Beograd /Blok 20/).

Linija 78 od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova radiće u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za Stari Savski most. Od 8 do 11.30 časova linija saobraća redovno do ulice Tošin bunar, Bulevar Arsenije Čarnojevića- Most Gazela- Mostarska petlja- Moto-put M11- Autokomanda- Bulevar Oslobođenja i dalje redovnom trasom, a od 11.30 do 13 časova linija saobraća redovno do ulice Tošin bunar, Bulevar Arsenije Čarnojevića– Most Gazela– Mostarska petlja– Savska- Drinska– Sarajevska– Hajduk veljkov venac– Nemanjina i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno do ulice Nemanjina, Savska– mostarska petlja– Most Gazela– Bulevar Arsenije Čarnojevića – Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 13 do 17 časova, linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za Stari Savski most. Od 17 do 20 časova linija saobraća redovno do ulicom Bulevar Mihajla Pupina do Antifašističke borbe, Antifašističeke borbe- Bulevar Arsenije Čarnojevića- Most Gazela- Mostarska petlja- Savska- Drinska- Sarajevska- Hajduk Veljkov venac- Nemanjina i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno do ulice Bulevar oslobođenja- Autokomanda- Moto-put M11- mostarska petlja- most Gazela-Bulevar Arsenije Čarnojevića- Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 20 sati do kraja dana, saobraćaće u skladu sa izmenom režima vezano za Stari Savski most.

Linija 79 od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova radi u redovnom režimu, od 8 do 13 časova linija saobraća redovno do ulice Cvijićeva, Zdravka Čelara- Mitropolita Petra- Dragoslava Srejovića- kružni tok kod Bogoslovije gde će izvršiti promenu smera kretanja, Dragoslava Srejovića- Mitropolita Petra- Zdravka Čelara i dalje redovnom trasom. Od 13 do 17 linija radi u redovnom režimu. Od 17 do 20 časova, linija saobraća redovno do ulice Cvijićeva, Zdravka Čelara- Mitropolita Petra- Dragoslava Srejovića- kružni tok kod Bogoslovije gde će izvršiti promenu smera kretanja, Dragoslava Srejovića- Mitropolita Petra- Zdravka Čelara i dalje redovnom trasom. Od 20 časova do kraja dana linija radi u redovnom režimu.

Linija 80 do 8 časova radiće u redovom režimu. Od 8 do 11.30 časova linija saobraća redovno do ulice Bulevar kneza Aleksandra Karađorđeva, Teodora Drajzera- Bulevar vojvode Mišića- Paštorovićeva- Požeška- Krovljeva-Visoka- Paštrovićeva- Radnička dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 11.30 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 84 do 8 časova linija radi u redovnom režimu, od 8 do 13 časova saobraćaće redovno do ulice Bulevar Nikole Tesle, kružni tok kod TC "Ušće"- Bulevar Mihajla Pupina- Ušće- Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 85 do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova linija radi redovno do ulice Radnička, Bulevar vojvode Mišića- Mostarska petlja- Most Gazela- Bulevar Arsenije Čarnojevića- Tošin bunar- Ugrinovačka i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Ugrinovačka-Tošin bunar - Bulevar Arsenije Čarnojevića- Most Gazela- mostarska petlja- Bulevar vojvode Putnika- Bulevar kneza Aleksandra Karađorđeva- Teodora Drajzera- Bulevar vojvode Mišića- Paštrovićeva. Požeška i dalje redovnom trasom. Od 13.00 časova do kraja rada biće u redovnom režimu.

Linija 87 do 9 časova radi u redovnom režimu.U trenutku prolaska učesnika maratona, linija čeka na trasi.

Linija 88 do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova linija se deli na dva dela: 88A (Novi Železnik – Radnička – Novi Železnik) i 88B (Novi Beograd /Paviljoni/ – Sava centar - Novi Beograd /Paviljoni/). Trasa linije 88A: redovnom trasom linije 88 do ulice Paštrovićeva, Radnička – Savska magistrala– Endija Vorhola- Vodovodska i dalje redovnom trasom. Trasa linije 88B: Novi Beograd /Paviljoni/- Bulevar Maršala Tolbuhina– Pariske komune- Tošin bunar-Bulevar Arsenije Čarnojevića- do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo– Bulevar Arsenije Čarnojevića– Tošin bunar– Pariske komune– Bulevar Maršala Tolbuhina- Novi Beograd /Paviljoni/. Od 13 časova do kraja rada linija će saobraćati u redovnom režimu.

Linija 89 sutra do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 11 časova linija saobraća redovno do ulice Radnička, Bulevar vojvode Mišića– Mostarska petlja– Most Gazela– Bulevar Arsenije Čarnojevića– Tošin bunar– Nikole Dobrovića– Marka Čelebonovića– Dr Huga Klajna– Nedeljka Gvozdenovića– Surčinska– Dr Ivan Ribara i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru redovno do Jurija Gagarina, Jurija Gagarina– Most na Adi i dalje redovnom trasom. Od 11.00 časova do kraja rada linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 94 od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova biće u redovnom režimu. Od 8 do 14 časova linija će raditi redovno do ulice Jurija Gagarina, Jurija Gagarina– Most na Adi i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru raditi redovno do ulice Neznanog Junaka– Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića– Bulevar vojvode Mišića– Mostarska petlja– most Gazela– Bulevar Arsenije Čarnojevića– Tošin bunar– Nikole Dobrovića– Marka Čelebonobića– Dr Huga Klajna– Nedeljka Gvozdenovića– Surčinska– Dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom. Od 14 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Anfitašističke borbe.

Linija 95 od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Anfitašističke borbe. Od 8. do 13.30 časova, linija se deli na dva dela: 95A (Blok 45– Novi Beograd /Blok 20/) i 95B (Borča 3– Ž.S. "Pančevaki most"). Trasa linije 95A: redovnom trasom linije 95 do ulice Jurija Gagarina, Jurija Gagarina – Vladimira Popovića do okretnice "Novi Beograd /Blok 20/". Trasa linije 95B: redovnom trasom do Bulevar despota Stefana, Cvijićeva– Ponekareova do okretnice Ž.S. Pančevački most (u povratku Ponekareova– kružni tok ulice Jovana Avakumovića i Ponekaroeva gde će vršiti promenu smera– Ponekareova – Jovana Avakumovića– Bulevar despota Stefana). Od 13.30 do 17časova linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Anfitašističke borbe. Od 17 do 20časova linija se ponovo deli na dva dela. Od 20 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Anfitašističke borbe.

Linija 600 od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova linija će saobraćati redovno do most Gazela, Bulevar Arsenije Čarnojevića i dalje redovnom trasom do Aerodroma.Od 13 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 601 od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Karađorđeva. Od 8 do 11 časova, linija će saobraćati redovno Bulevar Arsenije Čarnojevića, most Gazela– Mostarska petlja– Savska– Drinska– Sarajevska– Hajduk Veljkov venac– Nemanjina– Kneza Miloša– Mostarska petlja– Most Gazela– Bulevar Arsenije Čarnojevića i dalje redovnom traom. Od 11 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Karađorđeva.

Linija 607 od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova u oba smera, linija saobraća redovno do ulice Požeška, Paštrovićeva– Bulevar vojvode Mišića– Teodora Drajzera– Bulevar kneza Aleksandra Krađorđevića– Bulevar vojvode Bojovića– Mostarska petlja– Most Gazela– Bulevar Arsenije Čarnojevića i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada, linija radi će biti u redovnom režimu.

Linija 610 će saobraćati od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova u redovnom režimu. Od 9 časova do 13 časova, linija saobraća redovno do ulice Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune– Tošin bunar– Bulevar Arsenije Čarnojevića– petlja kod Sava Centra– Vladimira Popovića– Jurija Gagarina i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Jurija Gagarina– Vladimira Popovića– petlja kod Sava Centra– Bulevar Arsenije Čarnojevića– Tošin bunar– Pariske komune– Bulevar Maršala Tolbuhina– Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom. Od 13.00 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 611 od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova radiće u redovnom režimu. Od 9 do 13 časova linija saobraća redovno do ulice Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune– Tošin bunar– Bulevar Arsenije Čarnojevića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Bulevar Arsenije Čarnojevića- Tošin bunar– Pariske komune– Bulevar Maršala Tolbuhina– Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada linija će saobraćati u redovnom režimu.

Linija 612 će od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova raditi u redovnom režimu. Od 9 do 13 časova linija će saobraćati redovno do ulice Vladimira Popovića, petlja kod Sava Centra– Bulevar Arsenije Čarnojevića– Tošin bunar i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada linije radi u redovnom režimu.

Linija 613 saobraćaće od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova u redovnom režimu. Od 9 do 13 časova linija će saobraćati ulicama redovno do ulice Tošin bunar, Pariske komune– Bulevar Maršala Tolbuhina do terminusa "Novi Beograd /Paviljoni/", dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 711 od prvih jutarnjih polazaka do 9 časova radiće u redovnom režimu. Od 9 do 13 časova linija će saobraćati ulicama redovno do ulice Bulevar Arsenije Čarnojevića, Tošin bunar- Pariske komune– Bulevar Maršala Tolbuhina do terminusa Novi Beograd /Paviljoni/, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno do ulice Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune– Tošin bunar– Bulevar Arsenije Čarnojevića i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada linije će raditi u redovnom režimu.

Linije 704, 706 i 707 saobraćaće od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova linije će saobraćati redovno do ulice Bulevar Nikole Tesle, kružni tok kod TC Ušće– Bulevar Mihajla Pupina– Ušće– Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada linije će raditi u redovnom režimu.

Linija 708 do 8 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova linija saobraća redovno ulicama Omladinskih brigada, Jurija Gagarina– Vladimira Popovića– petlja kod Sava Centra– Bulevar Arsenije Čarnojevića- Tošin bunar– Dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linije 560E, 580, 583, 583A, 585, 588, 860A, 860C, 860S i 860J od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova biće u redovnom režimu. Od 8 do 12 časova, linije će saobraćati ulicama Radnička– Bulevar vojvode Mišića– Mostarska petlja– most Gazela– Bulevar Arsenije Čarnojevića– petlja kod Sava Centra– Vladimira Popovića– Jurija Gagarina– Marka Hristića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćaju redovnim trasama. Od 12 časova do kraja rada linije u redovnom režimu.

Linije 581, 581a i 581E do 8 časova radiće u redovnom režimu. Od 8 do 12 časova linije će saobraćati ulicama, Marka Hristića– Jurija Gagarina– Most na Adi– Bulevar vojvojde Mišića i dalje redovnom trasom, dok u suprotnom smeru saobraćaju redovnim trasama. Od 12 časova do kraja rada linije rade u redovnom režimu.

Kako je navedeno, reč je o okvirnom planu organizacije linija javnog prevoza i može doći do odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.