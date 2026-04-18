Slušaj vest

Samo u jednom danu u julu prošle godine vatrogasno-spasilačka čete iz Mladenovca je gasila 20 požara. Komandir Nikola Ilić ističe da su nagradu zaslužili za celokupan rad u prošloj godini, za borbu sa oko 340 požara.

Nagradu za herojsko delo dobio je Marko Roljević koji je sa svojim kolegama iz vatrogasno- spasilačke jedinice Obrenovac učestvovao u akciji spasavanja u Petki kod Lazarevca, gde je došlo do urušavanja zemlje, kada je više radnika ostalo zatrpano. Posle višečasovnog kopanja i obezbeđivanja vazduha u veoma teškim uslovima, radnik je uspešno izvučen.

Složni "kao nokat i meso"

Marko Roljević kaže da su sve njegove kolege bile prisutne na toj intervenciji, odnosno da je bilo i više jedinica s teritorije Beograda. Učestvovali su u spasavanju radnika koji je bio zatrpan na šest, sedam metara dubine.

- Došlo je do naknadnog obrušavanja na gradilištu, pa još jednog zatrpavanja većeg broja ljudi. Međutim, stizanjem na lice mesta mi smo gledali da što pre stabilizujemo taj teren i da krenemo što bezbednije da izvučemo prvog povređenog na površinu - priča Roljević.

Marko Roljević Foto: RTS Printksrin

Kaže da u tim trenucima nema puno razmišljanja, a da je hrabrost samo, u suštini, pobediti strah.

"Pobedite strah, organizujete sve oko sebe, radimo svi, budemo bukvalno složni kao nokat i meso i bez problema bude sve - ističe vatrogasac.

Najteži dan

Prema rečima komandira vatrogasno-spasilačke čete iz Mladenovca Nikole Ilića, 7. jul, dan s 20 požara je za njih bio i najteži.

- Stvarno smo imali toliko poziva i jednostavno nismo imali toliki broj ljudi i vozila da odgovorimo na sve - navodi Ilić.

Nikola Ilić Foto: RTS Printksrin

Ističe da su posebni izazovi za vatrogasce u opštinama na rubu grada u odnosu na centar, to što imaju više požara na otvorenom, teren je nepristupačan i često moraju do tih mesta da idu peške s opremom.