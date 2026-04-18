Drama na gradilištu: Vatrogasci spasili radnika zatrpanog na 6 metara dubine! Spasioci iz Obrenovca postali heroji
Samo u jednom danu u julu prošle godine vatrogasno-spasilačka čete iz Mladenovca je gasila 20 požara. Komandir Nikola Ilić ističe da su nagradu zaslužili za celokupan rad u prošloj godini, za borbu sa oko 340 požara.
Nagradu za herojsko delo dobio je Marko Roljević koji je sa svojim kolegama iz vatrogasno- spasilačke jedinice Obrenovac učestvovao u akciji spasavanja u Petki kod Lazarevca, gde je došlo do urušavanja zemlje, kada je više radnika ostalo zatrpano. Posle višečasovnog kopanja i obezbeđivanja vazduha u veoma teškim uslovima, radnik je uspešno izvučen.
Složni "kao nokat i meso"
Marko Roljević kaže da su sve njegove kolege bile prisutne na toj intervenciji, odnosno da je bilo i više jedinica s teritorije Beograda. Učestvovali su u spasavanju radnika koji je bio zatrpan na šest, sedam metara dubine.
- Došlo je do naknadnog obrušavanja na gradilištu, pa još jednog zatrpavanja većeg broja ljudi. Međutim, stizanjem na lice mesta mi smo gledali da što pre stabilizujemo taj teren i da krenemo što bezbednije da izvučemo prvog povređenog na površinu - priča Roljević.
Kaže da u tim trenucima nema puno razmišljanja, a da je hrabrost samo, u suštini, pobediti strah.
"Pobedite strah, organizujete sve oko sebe, radimo svi, budemo bukvalno složni kao nokat i meso i bez problema bude sve - ističe vatrogasac.
Najteži dan
Prema rečima komandira vatrogasno-spasilačke čete iz Mladenovca Nikole Ilića, 7. jul, dan s 20 požara je za njih bio i najteži.
- Stvarno smo imali toliko poziva i jednostavno nismo imali toliki broj ljudi i vozila da odgovorimo na sve - navodi Ilić.
Ističe da su posebni izazovi za vatrogasce u opštinama na rubu grada u odnosu na centar, to što imaju više požara na otvorenom, teren je nepristupačan i često moraju do tih mesta da idu peške s opremom.
Roljević poručuje da su vatrogasci-spasioci uvek svuda uz svoje građane i sugrađane, i da svi zaslužuju istu pažnju.
Kurir.rs/ RTS